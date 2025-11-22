Crimen en la Atarazana: La víctima llegó de Durán y se lo vincula a un GDO

El hombre de 25 años recibió ocho disparos en la cabeza. La Policía investiga un ataque selectivo

Un ataque armado selectivo acabó con la vida de un hombre de 25 años la noche del viernes 21 de noviembre en el norte de Guayaquil, específicamente en la ciudadela Atarazana. La víctima, quien registraba antecedentes penales, fue interceptada por sujetos armados que le propinaron ocho disparos en la cabeza, confirmando la hipótesis policial de un sicariato dirigido.

¿Cómo ocurrió el asesinato en la avenida Pedro Menéndez?

El crimen se registró pasadas las 21:00 en los exteriores de una vivienda ubicada en la avenida Pedro Menéndez. Según testigos y reportes oficiales, los victimarios se movilizaban en un vehículo sin placas y habrían esperado al ciudadano para ejecutar los disparos sin darle oportunidad de escapar.

Aunque paramédicos acudieron al sitio de inmediato para brindar primeros auxilios, solo pudieron confirmar su muerte instantánea debido a la gravedad de los múltiples impactos que recibió, quedando tendido en la acera.

El coronel Edison Palacios, jefe policial del distrito Modelo, reveló un dato clave para la investigación: el fallecido tenía poco tiempo residiendo en el sector. Según las indagaciones preliminares, el ciudadano vivía en esa zona de Guayaquil apenas desde hace tres meses, habiéndose mudado anteriormente desde el cantón Durán

La autoridad indicó que el occiso "posiblemente pertenecía a los Chone Killers", una organización criminal con fuerte presencia en el vecino cantón ferroviario.

La Policía Nacional maneja la hipótesis de una ejecución planificada. El coronel Palacios explicó que el ataque fue "brutal y preciso", con los proyectiles dirigidos principalmente a la cabeza de la víctima.

Familiares indicaron que el ciudadano había salido de la vivienda únicamente a realizar una recarga telefónica. Apenas cinco minutos después de haber salido, recibió los impactos de bala.

