Incendio en San Eduardo: Así fue el impacto a flora y fauna del cerro en Guayaquil

Las llamas dañaron una docena de hectáreas, pero la afectación a flora y fauna fue mayor, advirtieron los bomberos

Los bomberos cortaron árboles desde los que aún salía humo tras el incendio forestal en cerro San Eduardo.

Los bomberos de Guayaquil trabajaron este lunes 12 de enero para evitar que las llamas se reactiven en el cerro San Eduardo, donde un incendio forestal movilizó a decenas de sus unidades el domingo.

Utilizando un dron para sobrevolar el área, elementos de la Unidad forestal urbana evaluaron los daños y determinaron que el flagelo consumió una docena de hectáreas.

Sin embargo, la afectación a flora y fauna se extendió a 42 hectáreas, debido a la exposición al humo y la proximidad a zonas habitadas, según indicó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de la red social X.

🧵 | Tras sobrevuelo con dron y recorrido de una unidad forestal urbana, se verificó el perímetro en el Cerro San Eduardo.📍

Se confirma una superficie consumida de 12 hectáreas y una afectación flora y fauna de 42 hectáreas, por exposición a humo y proximidad a zonas habitadas. pic.twitter.com/3ZlGU7ge8o — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) January 12, 2026

Tras remover material combustible y cortar árboles de los que aún salía humo, la institución declaró finalizadas sus operaciones en este punto del noroeste.

Incendio que deja daños y temor

Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa Leer más

Pese a que el peligro pasó, tras el trabajo de los bomberos, su evaluación muestra una constante de los incendios forestales: el daño ambiental.

EXPRESO recogió, en octubre del 2025, que las llamas han consumido más de 5.000 hectáreas en Guayaquil, en los últimos tres años.

En una publicación se advirtió entonces que no hay una reducción significativa de esta problemática en la ciudad.

Especialistas han advertido que la negligencia humana y la insuficiente vigilancia de las autoridades inciden en que este tipo de emergencias ocurran, provocando más contaminación y otras afectaciones.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!