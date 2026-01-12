Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

bombero talando en cerro San Eduardo
Los bomberos cortaron árboles desde los que aún salía humo tras el incendio forestal en cerro San Eduardo.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio en San Eduardo: Así fue el impacto a flora y fauna del cerro en Guayaquil

Las llamas dañaron una docena de hectáreas, pero la afectación a flora y fauna fue mayor, advirtieron los bomberos

Los bomberos de Guayaquil trabajaron este lunes 12 de enero para evitar que las llamas se reactiven en el cerro San Eduardo, donde un incendio forestal movilizó a decenas de sus unidades el domingo.

RELACIONADAS

Utilizando un dron para sobrevolar el área, elementos de la Unidad forestal urbana evaluaron los daños y determinaron que el flagelo consumió una docena de hectáreas.

Sin embargo, la afectación a flora y fauna se extendió a 42 hectáreas, debido a la exposición al humo y la proximidad a zonas habitadas, según indicó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de la red social X.

RELACIONADAS

Tras remover material combustible y cortar árboles de los que aún salía humo, la institución declaró finalizadas sus operaciones en este punto del noroeste.

Incendio que deja daños y temor

zarigüeya en Guayaquil

Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

Leer más

Pese a que el peligro pasó, tras el trabajo de los bomberos, su evaluación muestra una constante de los incendios forestales: el daño ambiental.

EXPRESO recogió, en octubre del 2025, que las llamas han consumido más de 5.000 hectáreas en Guayaquil, en los últimos tres años.

En una publicación se advirtió entonces que no hay una reducción significativa de esta problemática en la ciudad.

Especialistas han advertido que la negligencia humana y la insuficiente vigilancia de las autoridades inciden en que este tipo de emergencias ocurran, provocando más contaminación y otras afectaciones.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Álvarez 'Tilín' no fiscaliza los escándalos y sigue el libreto de Carondelet

  2. La presión política mina la independencia de la FED

  3. Fórmula 1: Williams asciende a Victor Martins a piloto reserva 2026

  4. Doble sicariato en Ambato: Padre e hijo fueron asesinados en Huachi La Dolorosa

  5. Estos perritos rescatados en Quito buscan un hogar y te robarán el corazón

LO MÁS VISTO

  1. PSG vs París FC: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Copa de Francia 2025-26

  2. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  3. Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

  4. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  5. Keny Arroyo se sincera sobre Cruzeiro, Europa y Ecuador: “He vuelto a sonreír”

Te recomendamos