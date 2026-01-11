Incendio en cerro San Eduardo: emergencia forestal moviliza a bomberos en Guayaquil

Este flagelo llegó a nivel de alarma 3, que representa una novedad de gran magnitud

La emergencia se registró este 11 de enero en Guayaquil, cuando la ciudad soporta un intenso sol y altas temperaturas.

El trabajo de los bomberos era incesante este domingo 11 de enero en el norte de Guayaquil, donde un incendio forestal amenazaba en el cerro San Eduardo.

Una decena de unidades de combate urbano forestal, un camión cisterna y una ambulancia fueron enviados por el Cuerpo de Bomberos, según informó la entidad en su cuenta de la red social X.

La emergencia, registrada del lado de la avenida Barcelona, alcanzó nivel 3, lo que representa una novedad de gran magnitud y que demanda una movilización masiva de recursos.

El pasado 26 de diciembre, los bomberos atendieron un incendio forestal similar en el cerro Las Antenas, en el kilómetro 22,5 de la vía a Daule.

#BCBGInforma | Atendemos alarma 3 de incendio forestal en el Cerro San Eduardo, Av. Barcelona. Despachamos diez unidades de combate urbano forestal, un camión cisterna y una ambulancia para la atención de la emergencia. 🚒 pic.twitter.com/IGO3J6m6ko — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) January 11, 2026

Humo fue visible desde varios puntos

El incendio puso en alerta también a la ciudadanía, sobre todo a quienes residen en sectores como San Eduardo y la ciudadela Bellavista, cercanos al cerro San Eduardo.

Del lado de la avenida del Bombero, en Los Ceibos, también se observaba la columna de humo que salía de este espacio natural, colindante con el cerro protector El Paraíso.

En videos grabados por ciudadanos, que llegaron a la Redacción de EXPRESO, se observaba las llamas encendidas en la vegetación seca.

Solo la calle separaba a las viviendas del incendio, en cuya extinción trabajaban los bomberos con la misma intensidad de las altas temperaturas registradas este domingo en Guayaquil.

