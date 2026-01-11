Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

bomberos en incendio forestal de cerro San Eduardo
La emergencia se registró este 11 de enero en Guayaquil, cuando la ciudad soporta un intenso sol y altas temperaturas.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio en cerro San Eduardo: emergencia forestal moviliza a bomberos en Guayaquil

Este flagelo llegó a nivel de alarma 3, que representa una novedad de gran magnitud

El trabajo de los bomberos era incesante este domingo 11 de enero en el norte de Guayaquil, donde un incendio forestal amenazaba en el cerro San Eduardo.

RELACIONADAS

Una decena de unidades de combate urbano forestal, un camión cisterna y una ambulancia fueron enviados por el Cuerpo de Bomberos, según informó la entidad en su cuenta de la red social X.

La emergencia, registrada del lado de la avenida Barcelona, alcanzó nivel 3, lo que representa una novedad de gran magnitud y que demanda una movilización masiva de recursos.

El pasado 26 de diciembre, los bomberos atendieron un incendio forestal similar en el cerro Las Antenas, en el kilómetro 22,5 de la vía a Daule.

RELACIONADAS

Humo fue visible desde varios puntos

Lluvias en Guayaquil

Lluvias en enero: Esto pronostica el Comité que investiga el fenómeno de El Niño

Leer más

El incendio puso en alerta también a la ciudadanía, sobre todo a quienes residen en sectores como San Eduardo y la ciudadela Bellavista, cercanos al cerro San Eduardo.

Del lado de la avenida del Bombero, en Los Ceibos, también se observaba la columna de humo que salía de este espacio natural, colindante con el cerro protector El Paraíso.

En videos grabados por ciudadanos, que llegaron a la Redacción de EXPRESO, se observaba las llamas encendidas en la vegetación seca.

Solo la calle separaba a las viviendas del incendio, en cuya extinción trabajaban los bomberos con la misma intensidad de las altas temperaturas registradas este domingo en Guayaquil.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Miguel Morocho: correísmo aclara que concejal detenido fue expulsado en 2025

  2. Controles en la Ruta Viva y Simón Bolívar suman 308 citaciones al transporte pesado

  3. Inseguridad en isla Puná: En cuatro lanchas se transportaba la droga a los buques

  4. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  5. Incendio en cerro San Eduardo: emergencia forestal moviliza a bomberos en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  2. Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por final deSupercopa España 2026

  3. Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

  4. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  5. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

Te recomendamos