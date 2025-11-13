Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

Estos animales silvestres son encontrados en espacios urbanos. Conozca cómo puede reportarlo para que los rescaten

Las zarigüeyas que son encontradas en zonas urbanas de Guayaquil son liberadas en su hábitat.

En viviendas de Guayaquil suelen aparecer ejemplares de zarigüeyas, animales silvestres que llegan a la ciudad en búsqueda de alimento y refugio.

La empresa municipal Segura informa continuamente sobre cómo su personal acude a llamados ciudadanos para rescatar a ejemplares que llegan a las casas.

En lo que va de noviembre, al menos cuatro casos han ocurrido en sectores del norte y noroeste, como Villa Bonita y Urdesa.

El pasado 7 de noviembre, dos rescates se realizaron en el sector de Villa Bonita. Una zarigüeya fue llevada a la reserva forestal Senderos, en el parque Samanes.

Otra fue conducida al bosque protector Cerro Colorado, para ser liberada en su hábitat. Previamente se le hizo la valoración veterinaria, informó la institución.

Agentes de Control Municipal de Medio Ambiente rescataron a una zarigüeya en Villa Bonita.



— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 7, 2025

Cómo reportar las zarigüeyas en Guayaquil

El 10 de noviembre anterior, agentes de control municipal de Medio Ambiente rescataron a una zarigüeya en una casa de Urdesa Norte.

Mientras que este jueves 13, personal de Segura EP acudió a un llamado para rescatar a una zarigüeya en Lomas de Urdesa. El animal fue liberado en la reserva forestal Senderos.

Si se encuentra a una zarigüeya, no debe agredirla, porque no es un animal peligroso. No intente atraparla, para eso debe llamar a las autoridades.

En el caso de Guayaquil, la opción es llamar a la línea municipal 181, para que personal de Segura EP acuda a capturar a la zarigüeya.

También puede contactar al 911 para que personal especializado rescate a los animales y los regrese a su hábitat.

