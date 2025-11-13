Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

zarigüeya en Guayaquil
Las zarigüeyas que son encontradas en zonas urbanas de Guayaquil son liberadas en su hábitat.CORTESÍA DE SEGURA EP

Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

Estos animales silvestres son encontrados en espacios urbanos. Conozca cómo puede reportarlo para que los rescaten

En viviendas de Guayaquil suelen aparecer ejemplares de zarigüeyas, animales silvestres que llegan a la ciudad en búsqueda de alimento y refugio

RELACIONADAS

La empresa municipal Segura informa continuamente sobre cómo su personal acude a llamados ciudadanos para rescatar a ejemplares que llegan a las casas.

En lo que va de noviembre, al menos cuatro casos han ocurrido en sectores del norte y noroeste, como Villa Bonita y Urdesa.

El pasado 7 de noviembre, dos rescates se realizaron en el sector de Villa Bonita. Una zarigüeya fue llevada a la reserva forestal Senderos, en el parque Samanes.

Otra fue conducida al bosque protector Cerro Colorado, para ser liberada en su hábitat. Previamente se le hizo la valoración veterinaria, informó la institución.

RELACIONADAS

Cómo reportar las zarigüeyas en Guayaquil

El zancudo que transmite el dengue se suele diferenciar por tener sus patas blancas.

Aumento de casos de gripe y dengue por lluvias: ¿Cómo protegerse en la Costa?

Leer más

El 10 de noviembre anterior, agentes de control municipal de Medio Ambiente rescataron a una zarigüeya en una casa de Urdesa Norte.

Mientras que este jueves 13, personal de Segura EP acudió a un llamado para rescatar a una zarigüeya en Lomas de Urdesa. El animal fue liberado en la reserva forestal Senderos.

Si se encuentra a una zarigüeya, no debe agredirla, porque no es un animal peligroso. No intente atraparla, para eso debe llamar a las autoridades.

En el caso de Guayaquil, la opción es llamar a la línea municipal 181, para que personal de Segura EP acuda a capturar a la zarigüeya.

También puede contactar al 911 para que personal especializado rescate a los animales y los regrese a su hábitat.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Messi debería tener una estatua": El presidente del Barça habló sobre el argentino

  2. Fiscalía formulará cargos contra exjuez David Jacho por supuesto acoso sexual

  3. Polémica en la AME: Justicia se pronuncia sobre la presidencia de Yuri Colorado

  4. ¿Por qué los accidentes de tránsito son un asunto de salud pública según Pabel Muñoz?

  5. Autos eléctricos en Ecuador: cuánto cuesta tener uno y qué beneficios ofrece en 2025

LO MÁS VISTO

  1. El proyecto de Muñoz para cerrar una vía divide opiniones en el norte de Quito

  2. Incremento del salario mínimo en Ecuador 2026: todo lo que debes saber y proyecciones

  3. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  4. Inés Manzano sorprende al alcalde de Guayaquil con un regalo del río Daule

  5. ATM retira segunda barrera vehicular en Guayaquil: estaba en este punto del centro

Te recomendamos