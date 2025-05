¿Qué riesgos corren las zarigüeyas al ser encontradas en áreas urbanas de Guayaquil?

Inofensivas y útiles para naturaleza. Son las zarigüeyas, animales silvestres que suelen aparecer en las ciudades. ¿Qué hacer si me encuentro con una en mi casa o barrio? Lo importante es no agredirlas, ni mucho menos matarlas, porque no representan peligro ni amenaza.

Dos de estos ejemplares fueron encontrados, el pasado martes 20 de mayo, en el centro de Guayaquil. Agentes de Control Municipal, de la Unidad de Control Ambiental y Mercados, rescataron a dos zarigüeyas en Pedro Moncayo y Alcedo.

¿Qué hacer si encuentro una zarigüeya?

En el caso de Guayaquil, puede llamar al 181, para reportar la presencia de zarigüeyas en la zona urbana. Generalmente, estos animales vienen a las ciudades en busca de alimento o refugio. En las casas suelen buscar lugares como sótanos o bodegas.

Otra opción es comunicarse al 911. La idea es que personal especializado se encargue de rescatar a los animales. No intente hacerlo usted mismo porque podría causarles daño. Mantenga la calma y permita que salgan por sí solas.

Recuerde que también está prohibido vender animales silvestres o tenerlos de mascota. Puede denunciarlo, también al 181 o 911, para que las autoridades procedan. Dejar restos de comida o construir en lugares de hábitat animal, también son causas para el contacto entre las zarigüeyas y las personas.

