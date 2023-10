Cómo actuar ante la presencia de un animal silvestre

La aparición de nuevas urbanizaciones, la tala de árboles y la destrucción de áreas verdes, donde viven animales silvestres, ha hecho que muchas de estas especies aparezcan en carreteras, casas y otros sitios habitados en busca de comida y refugio, lo que los pone en riesgo no solo a ellos, sino a quienes tratan de manipularlos.

Hace unos días se viralizó el video en las redes sociales de un agente de tránsito tratando de agarrar una culebra que apareció al pie de una carretera.

INTERACCIÓN. Falta de alimentos, asentamientos humanos en el hábitat animal, especies que comen restos de comida que dejan las personas. Esas son las razones del encuentro de la fauna silvestre y los humanos.

Según el veterinario David Bravo, especialista en fauna silvestre, “el agente trató de hacer lo mejor, pero no lo hizo de manera correcta, lo cual representa un riesgo tanto para él como para el animal”. El profesional asegura que aunque no se trataba de una serpiente venenosa, no deja de ser peligroso manipular un animal del que no se conoce cuál es su naturaleza y respuesta”.

Por eso lo mejor es llamar de inmediato a los entes encargados de poner a buen recaudo a este tipo de reptiles y de otras especies.

Su consejo es ubicar al animal a través del GPS y enviar la ubicación por WhatsApp a los operadores encargados para que puedan llegar con rapidez al sitio donde está el animal.

“Muchas veces los tiempos de respuesta son demasiado lentos y eso hace que sea más dificultosa la gestión para este tipo de problemas. En todo caso es a los organismos responsables a los que les compete la gestión de este tipo de situaciones, porque son los que tienen el conocimiento”, advierte Bravo.

NO SE LAS DEBE MATAR

Si te llegases a encontrar frente a una serpiente, zarigüeya, iguana, oso perezoso, lagarto, mono, o cualquier ave, repórtalo al ECU-911 o al Departamento de Bienestar Animal Municipal, que es el ente encargado de la fauna urbana y silvestre. Nunca los mates, porque eso es lo primero que hacen ante una situación en la que el ciudadano no sabe cómo actuar. Bravo aconseja no acercarse a ellos para fotografiarlos, ya que el animal puede estar asustado y por instinto reaccionará mal.

DENUNCIA. Hay que recalcar que los animales silvestres están lejos de ser mascotas. Si sabe del caso de alguno que es ofrecido como mercancía o está extraviado puede llamar al 1800 DELITO (1800 335486) o al ECU-911. Los operadores contactarán a los equipos de rescate o a la Policía para que actúen. No los compres, porque le haces un gran daño al espécimen y al bosque del que fue sacado.

“El problema es el tiempo de respuesta, suele haber demora en el rescate. Debemos entender que es un animal que se puede movilizar y asustarse, poniendo en riesgo la labor, dependiendo de la situación en que se encuentre. Claro que la reacción también depende del tipo de animal”, asegura el experto. Otra solicitud va para los conductores, a quienes se les pide manejar con precaución para evitar arrollar a serpientes e iguanas, como suele suceder en las diferentes vías de la ciudad.

ESPECIES RESCATADAS

Entre el 2021 y 2022 fueron rescatadas más de tres mil especies de fauna silvestre, según registros de las direcciones zonales del Ministerio del Ambiente. Las provincias amazónicas Orellana, Sucumbíos y Napo presentan un elevado porcentaje de decomisos de especímenes vivos. En la ciudad de Quito es donde existen más decomisos que se realizan por tenencia ilegal de vida silvestre.

