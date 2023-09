Las consecuencias de no sacar a pasear al perro

No sacar a pasear al perro puede acarrear la aparición de problemas de conducta y salud. Lo más sano es establecer horarios para que pueda hacer sus necesidades, y más importante aún, socializar con otros de su especie.

Denuncian que cada día mueren 450 perros abandonados en albergues de EE. UU. Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Estos son las señales de que nuestro perro se está poniendo viejo)

“Partamos de la edad del perro. A partir del nacimiento hay algo que desarrollar y es la socialización que se realiza entre el primer día hasta las 8 y 10 semanas. Ese período es importantísimo para que el perro desarrolle la comunicación con otros miembros de su especie y no se identifique con la nuestra, que no crea que es humano”, dice el veterinario José Jaramillo.

Recalcó que humanizar al perro también es parte del problema. “Hacemos que solo conozcan a personas, nunca a otros perros, y cuando les aparece uno no logra identificarlo. Incluso en el proceso de apareamiento y reproducción son incapaces de tenerlo porque no conoce o identifica a otro perro, solo a humanos”, explica.

ATENCIÓN. Tanto si se vive en un piso como si dispone de un jardín es imprescindible que salga a la calle a pasear varias veces al día. Esta premisa es válida para todas las razas y tipos de perros o de su tamaño.

(TAMBIÉN LES PUEDE INTERESAR: Dueños de gatos veganos: sus mascotas son más sanas que las que comen carne)

Los perros necesitan salir a diario para sentirse bien y mantenerse sanos, no sacarlos puede suponer la aparición de multitud de problemas de conducta y de salud, los cuales explicamos en las siguientes líneas.

Ninguna mascota está libre de intoxicarse o envenenarse, ya sea porque se deja a su alcance algún producto o simplemente salió de la casa y comió algo indebido. Es importante tener a la mano un botiquín de primeros auxilios.



Más: https://t.co/hImi8O51iF pic.twitter.com/GSpqBoUO4H — Diario Expreso (@Expresoec) July 22, 2023

Requieren explorar su entorno mediante sus sentidos, eso le proporciona una estimulación mental que lo mantiene activo, ya sea mediante el olfato, la vista, el oído, el tacto y el paladar.

En Riobamba hay un tren para paseo de los perros Leer más

Así como también trabaja la propiocepción -el sentido que permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo- si tiene la oportunidad de andar por distintos terrenos y obstáculos.

LOS LAZOS AFECTIVOS

Salir a pasear junto a ti es una excelente forma de estrechar ese vínculo especial que solo existe entre perro y humano. Los paseos no solo sirven para beneficiar a la mascota, sino además para intensificar el lazo que los une. En esta parte es necesario que el animal siempre salga con una correa, jamás sin ella, ya que podría causar un accidente o ser atacado por otro perro.

(LES RECOMENDAMOS TAMBIÉN: La historia de Tommy, el perro ‘fachero’ de Los Ceibos)

Mascotas: Una buena alimentación les depara, vida activa y saludable Leer más

“Si sé que mi perro puede ser agresivo uso una correa para que el animal no se pueda liberar. Siempre deberá ser manejado por una persona responsable”, asegura el veterinario. La falta de paseos ocasiona en el perro ansiedad y estrés que terminarán afectando seriamente a su comportamiento. El can necesita gastar su energía y lo hará rompiendo cosas, mordiéndolas, ladrando en exceso, orinando donde no debe e incluso mostrando indicios de agresividad.

EL PERÍODO DE VIDA

Hay que sacar al perro para socializar y hacer ejercicios, de lo contrario ganarán mucho peso, se les acumula el tiempo, comen y duermen y sus períodos de vida disminuyen. Sácalo temprano en la mañana o muy tarde entre 6 o 7 de la noche. Recuerda que el golpe de calor puede ser mortal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!