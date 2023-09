Un perro mestizo que llegó a Guayaquil desde Venezuela, junto a su dueño, se ha ganado el corazón de los vecinos de Los Ceibos, por su 'look' particular. Y es que Tommy, no es Tommy si en su paseo por la ciudadela carga encima unas gafas estrafalarias, un sombrero y unos collares de reguetonero. No por gusto, también es conocido como 'El perro fachero'.

Sentencia histórica: Mujer que ahorcó al perro Spayk estará 3 años en la cárcel Leer más

A Tommy se lo puede encontrar todos los días en un muro cerca del semáforo del Centro Comercial Plazoleta Ceibos. Ahí espera a Jean Carlo, su dueño, quien aprovecha el semáforo en rojo para vender dulces o recibir donaciones de los transeúntes.

El can tiene seis años y junto a Jean emprendieron un viaje extraordinario hace cuatro años desde Venezuela. Lo que comenzó como una travesía de esperanza y búsqueda de nuevas oportunidades se ha convertido en un testimonio de amistad, tenacidad y amor incondicional.

Tommy se volvió una estrella por varios motivos. No hay un perro en la zona que luzca más orgulloso los accesorios que le coloca su dueño, tampoco uno más educado. Es incapaz de cruzar la calle sin su dueño, jamás pelea con otros perros, permanece paciente en el lugar que le asigna Jean y atiende a quienes lo saludan sin alterarse.

Tommy tiene decenas de accesorios para sorprender a diario por las calles de Los Ceibos. Giannella Espinoza

“Él me acompaña todos los días... A veces salimos por la mañana al centro desde las 09:00 y otras veces, venimos por la tarde y nos ponemos aquí, en Los Ceibos hasta las 20:00”, menciona Jean.

Un Japonés gastó $ 14 mil para convertirse en perro Leer más

El compañero de Jean son ladra en pocas ocasiones. Casi siempre cuando quiere irse a casa. No duda en ladrarle a su compañero, bajarse del muro y empezar a caminar indicándole que llegó la hora de marcharse. La ‘estrella’ es quien manda.

En pleno corazón del bullicio urbano, rodeado de destellantes luces y ensordecedores pitidos de autos, Tommy reconoce a algunos de los conductores que atraviesan diariamente bajo el puente y aprovechan la luz roja del semáforo para saludarlo. Con gran anticipación, emite un alegre ladrido, alertando a su fiel compañero de trabajo sobre la llegada de un vehículo conocido.

Jean dice que ha recorrido Ecuador junto a Tommy, y que las playas son las favoritas de su peludo amigo. A la lista se suma la mayoría de ciudades de la Sierra e incluso del Oriente. Solo le falta Galápagos.

LEE TAMBIÉN: Thor, el perro que cautiva a las redes por su amor a la natación

Pero no solo conoce Ecuador, a principios de este 2023, ambos viajaron a Colombia buscando nuevos rumbos, pero regresaron un mes después, porque la Perla del Pacífico se convirtió en su hogar.

Las gafas también están entre los accesorios favoritos de Tommy. Giannella Espinoza

'El perro fachero', como lo bautizaron unos niños que pasan siempre por la zona para ir a su escuela; sube a buses, a taxis y a lo que haga falta para transportarse en compañía de su amigo incondicional.

Son mucho más que “el mejor amigo del hombre” Leer más

Tommy no es la única mascota de Jean Carlo; comparte su vida con otras dos adorables compañeras. Una de ellas es Samanta, una schnauzer que adoptó mientras estaba en Ecuador, y la otra es Mía, una encantadora perrita salchicha que trajo consigo desde Colombia. En ocasiones, los tres peludos amigos se unen a sus aventuras, pero Tommy, como el veterano y más experimentado, nunca se separa de Jean, siempre cuidando de él.

“Mi perro anda para arriba y para abajo conmigo, tiene la libertad que otro perros no”, cuenta su amo.

SIGUE LEYENDO: Estudio asegura que los perros muerden más en días muy calurosos

Tommy es una mezcla de golden retriever y pastor alemán, y su educación es tan impecable que podría rivalizar con la de cualquier perro adiestrado. Es por eso que ha ganado el afecto de la comunidad, y es común observar cómo las personas le llevan golosinas y ofrecen provisiones a Jean Carlo en agradecimiento por su maravilloso compañero.

Los días que no están en el semáforo, es porque Jean trabaja en otros ‘cachuelos’ que le salen y aprovecha para dejar a Tommy en el veterinario para chequeos.

Para Jean, Tommy es su hogar, su familia... Con quien ha vivido momentos difíciles, pero también con quien ha aprendido la resiliencia necesaria para enfrentar los caminos drásticos de la vida.

Para seguir leyendo sin límites, SUSCRÍBETE A EXPRESO