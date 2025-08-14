Apagón afecta al norte de Guayaquil; hay molestia entre la ciudadanía

El corte de energía sorprendió a los guayaquileños la noche de este jueves 14 de agosto; es el segundo del día

Un sorpresivo corte de energía eléctrica se reporta la noche de esta jueves 14 de agosto en varios sectores de Guayaquil.

Cerca de las 19:15, el apagón tomó por sorpresa a habitantes de ciudadelas como Sauces 3 y 6, Samanes, Vernaza Norte, Garzota, Guayacanes, la cooperativa El Limonal, entre otros.

'Estaba llegando a mi casa con mis hijos y se apagó todo. ¿Será que vuelven los apagones? Esperemos que no, porque ya sufrimos demasiado el año pasado', señaló la ciudadana Maité Cevallos, residente de Sauces 3.

En varias avenidas, el tránsito se complicó más de lo normal por la falta de iluminación. Al ser hora pico, en diversos tramos se armaron pequeños atolladeros.

En redes sociales, usuarios consultaron a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sobre el motivo del apagón.

'Se fue la energía eléctrica. ¿Es solo por sectores en Guayaquil o es apagón en general', publicó en X el usuario Jorge Alarcón.

Hasta las 19:30, la empresa pública aún no comunicaba las causas del apagón ni las zonas de Guayaquil que están afectadas.

Segundo apagón en Guayaquil en el día

Es el segundo apagón que se registra en Guayaquil este jueves 14 de junio. Durante la madrugada, un corte de energía eléctrica se reportó en sectores del centro de la ciudad.

En calles como Riobamba, Alejo Lascano, Pedro Moncayo y otras, hubo un corte del suministro de energía eléctrica entre las 03:00 y 05:00. CNEL no detalló las causas del apagón.

