Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Referencial. Cortes de luz en Guayaquil.
Referencial. Cortes de luz en Guayaquil.canva

Apagón afecta al norte de Guayaquil; hay molestia entre la ciudadanía

El corte de energía sorprendió a los guayaquileños la noche de este jueves 14 de agosto; es el segundo del día

Un sorpresivo corte de energía eléctrica se reporta la noche de esta jueves 14 de agosto en varios sectores de Guayaquil.

Cerca de las 19:15, el apagón tomó por sorpresa a habitantes de ciudadelas como Sauces 3 y 6, Samanes, Vernaza Norte, Garzota, Guayacanes, la cooperativa El Limonal, entre otros.

'Estaba llegando a mi casa con mis hijos y se apagó todo. ¿Será que vuelven los apagones? Esperemos que no, porque ya sufrimos demasiado el año pasado', señaló la ciudadana Maité Cevallos, residente de Sauces 3.

Aquiles quito zinc en Ceibos

Caso Los Ceibos: Prefectura da 5 días a Municipio para despejar la av. del Bombero

Leer más

En varias avenidas, el tránsito se complicó más de lo normal por la falta de iluminación. Al ser hora pico, en diversos tramos se armaron pequeños atolladeros.

En redes sociales, usuarios consultaron a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sobre el motivo del apagón.

'Se fue la energía eléctrica. ¿Es solo por sectores en Guayaquil o es apagón en general', publicó en X el usuario Jorge Alarcón.

Hasta las 19:30, la empresa pública aún no comunicaba las causas del apagón ni las zonas de Guayaquil que están afectadas.

Segundo apagón en Guayaquil en el día

Es el segundo apagón que se registra en Guayaquil este jueves 14 de junio. Durante la madrugada, un corte de energía eléctrica se reportó en sectores del centro de la ciudad.

En calles como Riobamba, Alejo Lascano, Pedro Moncayo y otras, hubo un corte del suministro de energía eléctrica entre las 03:00 y 05:00. CNEL no detalló las causas del apagón.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Maldonado: Así era el doctor de la Tri que los jugadores consideraban un padre

  2. Apagón afecta al norte de Guayaquil; hay molestia entre la ciudadanía

  3. Secretaría de Comunicación rechaza vínculo con campaña contra la Corte Constitucional

  4. Los anexos de la consulta de Daniel Noboa cojean de tres pies

  5. Liga de Quito cayó ante Botafogo y peligra en Libertadores: ¿Cuándo es la revancha?

LO MÁS VISTO

  1. Historia del Parque de las Tripas: Del lugar de esparcimiento al foco de conflictos

  2. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  3. Aguiñaga: "Cuando algunos huyeron yo me quedé, cuando negaron a Correa, yo defendía"

  4. Los dueños de la salud: mañas y controles débiles que drenaron los millones del IESS

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 14 de agosto

Te recomendamos