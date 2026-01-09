Kia lidera ventas en 2025: ranking completo de los modelos más vendidos en Ecuador

Los SUV concentran el 58% de preferencias mientras tecnologías electrificadas alcanzan 18% del mercado

El mercado automotor ecuatoriano cerró 2025 con 124,505 vehículos vendidos, registrando un crecimiento del 15% frente a las 108,266 unidades comercializadas en 2024. Esta recuperación consolida la tendencia positiva iniciada en el segundo trimestre del año, aunque las cifras aún se mantienen 6% por debajo de los 132,388 vehículos vendidos en 2023.

Esta información consta en el reporte de ventas a diciembre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

El ranking de modelos más vendidos estuvo encabezado por el

Kia Soluto con 8,725 unidades, consolidándose como el automóvil preferido de los ecuatorianos.

Seguido por la Chevrolet D-Max con 5,515 ventas en el segmento de camionetas comerciales.

En tercer lugar está la Chevrolet Groove con 4,063 unidades en SUV.

En cuarto lugar está la GWM Poer con 4,092 autos vendidos.

En el quinto lugar el Kia Sonet con 3,593 unidades.

Esta distribución refleja la diversificación de preferencias entre automóviles compactos, camionetas de trabajo y SUV familiares.

SUV, entre los preferidos

El segmento de SUV confirmó su predominio al representar el 58% de las ventas de vehículos livianos con 61,077 unidades comercializadas, crecimiento del 19.1% respecto a las 51,293 unidades de 2024.

Kia también demostró su fortaleza en este segmento colocando dos modelos entre los que destacan: Sportage (2,512) y Seltos (2,452). La marca surcoreana totalizó 19,141 vehículos vendidos durante el año, consolidando su liderazgo nacional con 15.4% de participación de mercado.

Las camionetas mantuvieron su solidez con 23,431 unidades vendidas, registrando un crecimiento del 10.5% respecto al año anterior. En este segmento, la Chevrolet D-Max se mantuvo como líder con 5,515 ventas, seguida por la GWM Poer, con 4,092 unidades.

También destacaron la JAC Serie HFC 1037 con 1,518 ventas, la Toyota Hilux con 1,483 unidades y la GWM Wingle con 1,451.

Autos eléctricos se imponen

El segmento de automóviles mostró un comportamiento más estable. El Kia Soluto dominó completamente esta categoría con 8,725 unidades vendidas, muy por encima del segundo lugar.

Le siguieron a gran distancia el Hyundai Grand i10 con 1,690 y el Chery Arrizo con 1,534 unidades, evidenciando la clara preferencia por el modelo coreano.

Los vehículos eléctricos marcaron un hito histórico al alcanzar el 18% del mercado total, casi duplicando su participación respecto al 13% registrado en 2024.

Los híbridos lideraron esta transformación tecnológica con 18,370 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 40.4% anual. En este segmento destacaron el Suzuki Fronx con 1,891 ventas, el Suzuki Swift híbrido con 1,374 unidades y el Chery Tiggo 4 con 1,244 ventas.

Los vehículos completamente eléctricos experimentaron un crecimiento aún mayor del 202% hasta alcanzar 4,276 unidades, con BYD dominando este nicho a través de sus modelos Yuan Pro con 1,204 ventas, Seagull con 697 unidades y Yuan Plus con 246 ventas.

La expansión de las marcas chinas

La expansión de las marcas chinas representó la tendencia más notable de 2025, alcanzando aproximadamente el 25% del mercado nacional. GWM lideró este avance como cuarta marca más vendida del país. Le siguieron Chery, JAC , Dongfeng y Sinotruk.

El mes de diciembre consolidó la recuperación con 12,368 vehículos vendidos, crecimiento del 42.1% que reflejó la mejora económica y política post-electoral. Según AEADE, la recuperación se sustentó en el crecimiento de exportaciones del 19%, aumento de facturación nacional del 9% y mayor liquidez financiera.

Las perspectivas para 2026 dependerán de mantener la estabilidad política, garantizar acceso al crédito y fortalecer políticas que fomenten la inversión formal en el sector automotriz.

