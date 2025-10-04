Ecuador: ventas de vehículos nuevos suben; los eléctricos crecen más que el resto

Durante septiembre de 2025 se comercializaron 11.299 unidades. Hay un incremento del 39,5 % frente al mismo periodo de 2024

Los vehículos eléctricos e híbridos son los más demandados en Ecuador, según datos de la Aeade.

La venta de vehículos nuevos en Ecuador registró en septiembre de 2025 su sexta alza consecutiva en este año en relación al mismo periodo del año previo. De acuerdo con el registro de facturas de automotores nuevos reportadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), en septiembre de 2025 se registraron 11.299 unidades, que significa un 39,5 % más frente al mismo lapso de 2024.

Esta información fue difundida el 3 de octubre de 2025 por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

De acuerdo con los datos remitidos por la Aeade, el crecimiento en las ventas de septiembre de 2025 frente al mismo mes de 2024 es mayor en las unidades eléctricas (399 %), híbridas (80,3 %), pesados ( 63,1 %) y livianos (36,7 %).

Del total de unidades vendidas en septiembre de 2025, 9.906 corresponden a autos livianos. Esta cifra representa un crecimiento del 36,7 % frente a septiembre de 2024, y un crecimiento del 9,1 % con relación al mes de agosto de 2025.

Estas ventas, sin embargo, aún no superan las alcanzadas en septiembre de 2022. Entonces, se comercializaron 12.130

En el segmento de vehículos pesados hubo también un alza en el noveno mes de 2025. Los registros evidencian que se vendieron 1.393 unidades. Esto representa un crecimiento del 63,1 % frente a septiembre de 2024, y un crecimiento del 38,5 % con relación al mes anterior.

En el caso de los modelos híbridos y eléctricos se advierte una demanda mayor. La Aeade refiere que en septiembre de 2025 hubo un alza del 80,3 % y del 399 %, respectivamente.

Las unidades eléctricas e híbridas más demandadas en Ecuador

Entre las marcas más cotizadas, en este segmento, se encuentran:

Híbridos:

Suzuki 465 unidades

Chery 236 unidades

Toyota 99 unidades

Dongfeng 81unidades

GWM 92 unidades

Eléctricos:

BYD 295 unidades

Kia 21 unidades

Chevrolet 45 unidades

Chery 22 unidades

Jac 20 unidades

En Ecuador está creciendo la preferencia por autos eléctricos e híbridos porque combinan ahorro y eficiencia. Con los combustibles más costosos, el costo por kilómetro de un eléctrico es muy inferior. A esto se suman incentivos que abaratan la compra (alivios arancelarios y fiscales para tecnologías limpias), una oferta de modelos más amplia. Aunque la infraestructura pública para cargar estas unidades aún es limitada.

Además, el costo de la matrícula de las unidades eléctricas gozan de exenciones o rebajas frente a vehículos a combustión. En restricciones vehiculares, Quito, por ejemplo, eximen a los eléctricos del pico y placa.

Las ventas acumuladas de vehículos nuevos aún no superan a las de 2023

Mientras tanto, en los datos acumulados se registran 88.605 unidades comercializadas entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 6,4 % comparado con el mismo periodo de 2024.

Esta cifra, sin embargo, está aún por debajo de la alcanzada en 2023. Entonces, las ventas totales entre enero y septiembre ascendieron a 94.536.

Entre las marcas más demandadas entre enero y septiembre de 2025 se encuentran:

Kia 14.235 unidades

Chevrolet 11.911 unidades

Hyndai 5.505 unidades

Toyota 4.502

GMW 4.378

