¿Cómo pasó la deuda de la Bananera Noboa de $ 94,6 millones a cero?

La millonaria deuda que mantenía la empresa Exportadora Bananera Noboa (EBN) con el Servicio de Rentas Internas (SRI) fue liquidada. Entre marzo y octubre de 2025 esta obligación pasó de $ 94,6 millones a cero.

La cancelación de la deuda fue confirmada este 1 de octubre de 2025 por Leonardo Noboa, primo del presidente de la República Daniel Noboa.

Mediante un comunicado que fue difundido en redes sociales y reposteado en la cuenta de X del jefe de Estado se señaló que las “obligaciones de las empresas, así como de sus filiales, han sido pagadas en su totalidad de acuerdo a la ley, así como procesos legales pendientes y ahora resueltos, que debido a la persecución constante de unos cuantos que el odio y el resentimiento los domina, fueron retrasados y bloqueados en el pasado”.

De esta manera, la deuda de la Exportadora Bananera Noboa con el Estado llegó 0, en menos de siete meses.

¿Cómo canceló la Exportadora Bananera Noboa su deuda con el SRI?

Ni la empresa ni el SRI han detallado el esquema de pagos, qué porcentaje correspondió a capital y cuánto a multas e intereses. La liquidación de estas obligaciones, no obstante, coincide con el proceso de remisión tributaria previsto en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que entró en vigor el 26 de junio de 2025 y fue anulada tres meses después por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento, entre ellos la falta de unidad de materia.

Así, quedó sin efecto -con aplicación hacia el futuro- el régimen de remisión aplicable a las obligaciones tributarias pendientes hasta diciembre de 2024.

Sin embargo, el SRI aclaró que los pagos realizados desde el 26 de junio de 2025, hasta la publicación de esta sentencia en el Registro Oficial, mantendrán el beneficio de la remisión aplicándose directamente al capital”.

Hasta las 10:30 de este 2 de octubre de 2025, el falló de la Corte Constitucional no ha sido publicado en el Registro Oficial.

Ante este escenario, Marisol Andrade, exdirectora del SRI, refirió que esta firma se pudo haber acogido a la remisión tributaria para cancelar sus obligaciones pendientes, que estaban incluso en proceso de coactiva. “La única qué conoce cuándo se hicieron los pagos y qué valores se cancelaron es el SRI, que tiene el expediente”.

Diario EXPRESO solicitó al SRI detalles de cómo se liquidó esta deuda y está a la espera de su respuesta, aunque se adelantó que la información de los pagos de los contribuyentes es de carácter reservado.

¿Cómo pasó la deuda de la Bananera Noboa de $ 94,6 millones a cero?

De acuerdo con información disponible en el Servicio de Rentas Internas, la Exportadora Bananera Noboa era el mayor deudor. Hasta marzo de 2025 tenía una obligación pendiente que ascendía $ 94,6 millones. Este monto le ubicaba en el primer lugar del listado de los deudores.

Meses después, en julio de 2025 el saldo cayó drásticamente a $ 21,7 millones.

Luego el 26 de septiembre de 2025, el ranking de deudores del SRI mostró una nueva reducción de $ 6,1 millones.

El 30 de septiembre de 2025, el monto volvió a bajar y cerró en $ 3,5 millones. Esto colocó a la firma en el puesto 159 en el listado de deudores.

Finalmente, el 1 de octubre de 2025 la familia Noboa difundió un comunicado en el que afirmó que las obligaciones de sus empresas están pagadas y que la “deuda con el Estado es 0”.

El portal del SRI detalla que la Exportadora Bananera Noboa (EBN) no registra deudas con la entidad. Captura de pantalla

Este 2 de octubre de 2025 la empresa, que pertenece a la familia del jefe de Estado, ya no consta en el listado de deudores del SRI.

