Bono de Desarrollo Humano: 55.000 familias vulnerables accederán en octubre

Familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad recibirán desde el 1 de octubre de 2025 un ingreso mensual

El Bono de Desarrollo es una transferencia mensual de $ 55 dirigida a hogares en pobreza y extrema pobreza.

Desde este 1 de octubre de 2025, 55.000 nuevas familias de Ecuador recibirán el Bono de Desarrollo Humano (BDH). Esta medida responde a la redistribución de recursos económicos que realiza el Gobierno tras elevar el precio del diésel prémium y reducir el subsidio que recibía este producto.

El precio de este combustible se incrementó desde el 13 de septiembre de 2025 de $ 1,80 el galón a $ 2,80. Además, la subvención que se destinaba para este producto pasó de casi un dólar a 16 centavos por galón. Esta medida generó el rechazo de varios sectores. Sin embargo, el Ejecutivo presentó un plan para reasignar los alrededor de $ 1.100 millones al año que representaba el subsidio para este producto.

Esta medida, que apunta a evitar posibles alzas en el precio de los productos de primera necesidad, pasajes del servicio de transporte y otros, incluye una serie de ayudas, entre las que constan incorporar a nuevas familias para que reciban el Bono de Desarrollo Humano (BDH).

¿Desde cuándo recibirán las nuevas familias el Bono de Desarrollo Humano (BDH)?

El Ejecutivo anunció que a partir de este 1 de octubre de 2025 se ampliará la entrega del Bono de Desarrollo Humano a 55.000 nuevas familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Este ingreso mensual “seguro” permitirá garantizar un piso mínimo de protección social y una mejor condición de vida, refirió el Ministerio de Desarrollo Humano.

Con esta ampliación, la cobertura superará las 660.000 personas. Hasta mayo de 2025 los beneficiarios habilitados ascendían a 613.604.

La entidad precisó también que el 58 % de estos nuevos beneficiarios se encuentran en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas.

Estas nuevas inclusiones a los bonos y pensiones que entrega el Ministerio de Desarrollo Humano representará una inversión de $ 12,5 millones, desde octubre hasta diciembre de 2025; y de $ 49,9 millones para todo el 2026.

¿Cuánto se recibe por el Bono de Desarrollo Humano?

El BDH es una transferencia mensual de $ 55 dirigida a hogares en pobreza y extrema pobreza verificados en el Registro Social, que no accedan a seguridad social contributiva, a excepción de Seguro Social Campesino y Trabajo no Remunerado en el Hogar; de preferencia a la mujer jefa de hogar o cónyuge, o en aquella persona que tenga como responsabilidad las decisiones de compra y cuya edad esté comprendida entre los 18 y 64 años.

Además, para familias con niños y adolescentes, existe un Bono Variable que incrementa el apoyo según la composición del hogar y el cumplimiento de corresponsabilidades (salud y educación).

¿Cómo saber si califico para recibir el Bono de Desarrollo Humano?

El acceso al BDH no requiere inscripciones masivas. La elegibilidad se valida contra el Registro Social, y la consulta del estado se realiza en los canales oficiales. El pago opera a través de la red financiera autorizada, con cronogramas que se informan periódicamente.

Con la ampliación de octubre, las autoridades aspiran a mejorar el ingreso disponible de los hogares pobres, evitar retrocesos en indicadores sociales y sostener la demanda local en cantones con mayores brechas.

