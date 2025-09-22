Tasa de desempleo en Ecuador registra una leve caída en agosto

Este indicador se ubicó en 3,6 %. Es menor en 0,4 puntos porcentuales a la alcanzada en agosto del 2024

El subempleo tuvo una leve caída en agosto de 2025, según datos del INEC.

La tasa de desempleo en Ecuador registró en agosto de 2025 una leve caída. Pasó de 4 % -en agosto de 2024- a 3,6 %. Sin embargo, en relación a julio de 2025 (3,3 %) se advierte un alza de 0,3 puntos porcentuales, refiere Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), difundida este 22 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por área, el desempleo fue de 4,9 % en urbano y 1,1 % en rural, confirmando una brecha territorial marcada.

Al desagregar por sexo, las mujeres registraron 4,6 % de desempleo y los hombres 2,8 %. La diferencia de 1,8 puntos entre ambas tasas es estadísticamente significativa, lo que evidencia mayores dificultades de inserción laboral para ellas.

El empleo adecuado en Ecuador tuvo aumento mínimo

En cuanto a la calidad del empleo, el empleo adecuado alcanzó 35,1 % a escala nacional. Esta cifra es menor en 3,5 puntos porcentuales frente a la alcanzada en julio de 2025 (38,6 %). Pero si se la compara con agosto del año anterior (34,3 %) se advierte un aumento de 0,8 puntos porcentuales.

Según el INEC, el empleo adecuado es cuando una personas trabaja 40 horas a la semana y gana un salario básico ($ 470) o más.

La brecha por sexo es amplia también en este indicador: 41,1 % en hombres tiene un empleo pleno. En cambio, en las mujeres alcanza el 27,0 %.

Mientras tanto, el subempleo (trabajar menos de 40 horas y tener ingresos menores a un salario básico) se situó en 19,4 % a escala nacional. Esta cifra es menor a julio pasado (20,2 %) y a agosto del año anterior (21,3 %).

Los mayores niveles de desempleo se evidencia en zonas urbanas frente a las rurales, detalla el informe del INEC.

