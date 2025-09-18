Tigo compra Movistar y Tuenti, en Ecuador: Súper de Compañías autoriza la operación

La entidad determinó que esta transacción no altera la estructura ni la concentración de los mercados

La transacción está valorada en aproximadamente $ 380 millones de dólares (unos $330 millones de euros).

La llegada de Tigo a Ecuador es oficial. La Superintendencia de Competencia Económica informó este 18 de septiembre de 2025 que autorizó a Millicom Spain, S.L. (Tigo) la adquisición de Otecel S.A. (Movistar y Tuenti).

Millicom Spain, S.L. forma parte de la marca de telecomunicaciones del grupo luxemburgués Millicom (Tigo), que desarrolla actividades de telecomunicaciones en diversos países y que, hasta la fecha, no mantenía presencia en el Ecuador.

Por su parte, Otecel S.A., perteneciente al grupo Telefónica, es un operador que presta servicios de telecomunicaciones a escala nacional a través las marcas Movistar y Tuenti.

Telefónica de Ecuador cuenta actualmente con 5.2 millones de clientes entre modalidades prepago, pospago y abonados empresariales, representando el 28 % del mercado nacional, según datos oficiales de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel).

La transacción, valorada en aproximadamente $ 380 millones de dólares (unos $330 millones de euros), forma parte de la estrategia de Millicom para consolidar su presencia regional en América Latina, donde ya opera exitosamente bajo la marca Tigo.

Tigo anunció su interés por adquirir las operaciones de Movistar y Tuenti en junio de 2025

Millicom Spain, S.L. (marca comercial Tigo) notificó el 20 de junio de 2025 a la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) la operación de concentración económica mediante la cual adquirirá el control exclusivo y directo de Otecel S.A. (marcas comerciales Movistar y Tuenti).

Este proceso es que establece la norma en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (Lorcpm).

Tras este pedido, el 15 de agosto de 2025, la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCE resolvió autorizar la operación de concentración económica notificada por Millicom Spain, S.L., al considerar que la transacción no altera la estructura ni la concentración de los mercados y, por tanto, no genera una disminución sensible, distorsión u obstaculización de la competencia en los siguientes mercados relevantes evaluados a nivel nacional:

Servicios Móviles Avanzados (SMA)

Servicios de Acceso a Internet (SAI)

Servicios Portadores (SP)

Telefónica anunció el pasado 13 de junio de 2025 públicamente sobre esta operación. Entonces, se precisó que su concreción dependía de la autorización de los organismos de control competentes.

Así, con la decisión adoptada por la Súper de Compañías, “la transacción queda formalmente autorizada en el ámbito de competencia económica, asegurando que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de transparencia y respeto a las normas de libre competencia”.

