Vacantes en el sector público 2026: guía para aplicar en Encuentra Empleo

El portal del Ministerio del Trabajo conecta a ciudadanos con vacantes del sector público y privado en todo el país

Imagen referencial de un usuario postulando a una vacante del sector público a través del portal Encuentra Empleo.

Encontrar empleo en Ecuador puede convertirse en un desafío para miles de ciudadanos. Frente a este escenario, el Ministerio del Trabajo renovó la plataforma de intermediación laboral Encuentra Empleo, un portal digital que conecta a postulantes con ofertas del sector público y privado a escala nacional.

A través del sitio web https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec, los usuarios pueden registrarse, crear su hoja de vida y postular a vacantes disponibles en distintas áreas y provincias del país. La plataforma busca centralizar la oferta laboral y facilitar procesos de selección de personal de forma gratuita.

Además de la postulación a empleos, el portal incorpora servicios complementarios orientados a mejorar la empleabilidad de los ciudadanos, como capacitaciones virtuales y acompañamiento en ferias de empleo organizadas por instituciones públicas y privadas.

Cómo registrarse en la plataforma Encuentra Empleo

Para acceder a las ofertas laborales, los interesados deben completar un proceso de registro en línea:

Crear una cuenta: Ingresa a la opción Buscadores de Empleo y selecciona Registro. Completa los campos solicitados, como número de cédula, nombres, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento y género.

y selecciona Registro. Completa los campos solicitados, como número de cédula, nombres, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento y género. Confirmar el registro: El sistema enviará un correo electrónico con el usuario y la contraseña para acceder a la plataforma.

Completar la hoja de vida: Una vez dentro, llena los apartados de información personal, formación académica, experiencia laboral, habilidades y otros datos requeridos para la postulación.

Estos datos serán evaluados por entidades públicas y privadas como parte de los procesos de selección y preselección de personal dentro de la plataforma.

Ventajas de acceder al portal de intermediación laboral

El Ministerio del Trabajo destaca que la plataforma ofrece múltiples beneficios para quienes buscan empleo o desean mejorar su perfil profesional. Entre los principales se encuentran:

Acceso gratuito a ofertas laborales actualizadas

Postulación directa a vacantes del sector público y privado

Creación y almacenamiento digital de la hoja de vida

Capacitaciones virtuales sin costo

Participación en ferias de empleo y procesos de preselección

Estas herramientas buscan reducir las barreras de acceso al mercado laboral y promover una vinculación más eficiente entre empleadores y aspirantes.

Nueva oficina de Encuentra Empleo en la provicia de Orellana, ciudad Francisco de Orellana.



Barrio Conhogar Antonio Cabrera 10-10 - Juan Uncite



¡Vísitanos!



Desde el 13 de enero 2026. pic.twitter.com/z1W0vvYdMY — Encuentra Empleo Ecuador (@EmpleoEncuentra) January 7, 2026

Una herramienta para dinamizar el empleo en el país

Con la renovación de Encuentra Empleo, el Ministerio del Trabajo apunta a fortalecer las políticas de inserción laboral y a ofrecer una alternativa digital que responda a las necesidades actuales del mercado. La plataforma se consolida como un canal clave para quienes buscan oportunidades laborales formales en Ecuador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ