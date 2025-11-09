Expreso
El Ministerio de Trabajo informó que en el cantón Durán, provincia del Guayas, permanecen vigentes 21.460 contratos laborales
Encuentra Empleo activa 19 vacantes y 257 cursos: ¿A quiénes benefician?

En la plataforma oficial Encuentra Empleo se registran 19 ofertas laborales activas en Durán

El Ministerio de Trabajo informó que en el cantón Durán, provincia del Guayas, permanecen vigentes 21.460 contratos laborales, según los registros actualizados de la institución.

De acuerdo con la cartera de Estado, estas cifras se enmarcan en las acciones orientadas a impulsar la empleabilidad y vinculación laboral en el país. La ministra Ivonne Núñez  señaló que, a través de la estrategia denominada Ruta de la Empleabilidad, se han coordinado gestiones con empresas privadas para fortalecer la inserción laboral.

Como parte de esas actividades, el Ministerio ha realizado visitas a compañías privadas y de gran alcance, además de suscribir convenios con instituciones académicas para facilitar prácticas profesionales.

Actualmente, en la plataforma oficial Encuentra Empleo se registran 19 ofertas laborales activas en Durán
Actualmente, en la plataforma oficial Encuentra Empleo se registran 19 ofertas laborales activas en Durán, correspondientes a 49 empresas de los sectores construcción, salud, transporte y comercio. La institución también reporta la ejecución de 257 capacitaciones, en las que participaron más de 480 personas.

¿Qué es Encuentra Empleo?

Encuentra Empleo es la plataforma oficial del Ministerio del Trabajo de Ecuador que facilita la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo. A través de su sitio web https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec, los usuarios pueden registrarse, crear su hoja de vida y postular a diversas ofertas laborales disponibles en todo el país. Además, la plataforma ofrece servicios adicionales como capacitaciones gratuitas y asistencia en ferias de empleo.

¿Cómo registrarse en Encuentra Empleo?

  • Accede al portal oficial: Visita https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec.
  • Crear una cuenta: Haz clic en "Buscadores de Empleo" y luego en "Registro". Completa los campos solicitados, como número de cédula, nombres, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento y género.
  • Confirmar el registro: Recibirás un correo electrónico con tu usuario y contraseña.
  • Completar la hoja de vida: Ingresa al sistema y llena las secciones correspondientes a tu información personal, formación académica, experiencia laboral, habilidades, entre otros.

