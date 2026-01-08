Terminal terrestre de vía a la costa: estas líneas de buses urbanos podrán ingresar

Este nuevo espacio, ubicado en la vía Perimetral, fue inaugurado el miércoles 7 de enero

La nueva terminal terrestre de la vía a la costa comenzó a operar este jueves 8 de enero.

La nueva terminal terrestre de la vía a la costa, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, en el oeste de Guayaquil, fue inaugurada este miércoles 7 de enero por autoridades locales.

La apertura de este nuevo espacio se concretó casi 100 días después de que la obra estuviera terminada, debido a demoras en la obtención de permisos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), según expuso el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

"Estamos felices porque le ha costado muelas al Municipio concretar lo que estamos viendo. No nos gusta pelearnos con nadie. Estamos hace un tiempito detrás de los permisos”, expresó el funcionario tras la pugna de algunos meses con la dependencia gubernamental de tránsito.

Álvarez señaló que con este nuevo espacio se prevé descomprimir el flujo de usuarios que acuden a diario a las terminales terrestres Jaime Roldós Aguilera y Pascuales, ambas en el norte de la ciudad.

Terminal terrestre de la vía a la costa: destinos y cooperativas

Desde la nueva terminal terrestre de la vía a la costa, los usuarios podrán viajar a destinos de las provincias de Santa Elena y Guayas como Salinas, Santa Elena, La Libertad, Montañita, Olón, General Villamil Playas, Posorja y otros.

Seis cooperativas operarán inicialmente en este espacio: Libertad Peninsular CLP, Villamil, Costa Azul, Liberpesa, Posorja y Pedro Carbo. El horario de atención será de lunes a domingo, desde las 05:00 hasta las 21:00. Se espera que unos 13.000 pasajeros transiten por la terminal a diario.

Terminal terrestre de la vía a la costa: ¿qué líneas de buses urbano dejarán y recogerán pasajeros?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) señaló que a partir de este jueves 8 de enero queda habilitado el acceso de 17 líneas de buses urbanos a los andenes de la terminal terrestre de la vía a la costa.

Las siguientes líneas de buses de transporte urbano ingresarán a los andenes, en ambos sentido de la vía Perimetral, para dejar y recoger pasajeros: 8, 9, 16, 17, 49, 69, 71, 75, 76, 103, 110, 118, 121, 122, 145 y 156. La ruta 120 utilizará la estación en sentido hacia el norte de la ciudad.

La dependencia municipal indicó, además, que los buses interprovinciales que realizaban paradas cerca de los pasos peatonales de Ceibos Norte y Puerto Azul ya no podrán hacerlo. Solo los taxis y buses urbanos seguirán dejando y recogiendo pasajeros en esos puntos.

A través de sistemas de videovigilancia, la ATM controlará que el ingreso a la terminal terrestre sea exclusivo para líneas de buses urbanos y taxis regulados.

