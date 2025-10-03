Vuelos directos entre Ecuador y Estados Unidos se duplicarán desde fin de año

El incremento de 12 nuevas frecuencias hacia Nueva York y Miami es parte de la oferta de Avianca, en Ecuador

La compañía detalló que, frente a diciembre de 2024, en diciembre de 2025 sumará 20 frecuencias semanales adicionales en su red desde Ecuador,

Los vuelos directos desde Ecuador hacia Estados Unidos y viceversa se duplicarán a partir de la temporada de fin de año. La aerolínea Avianca anunció que pasará de 14 a 26 frecuencias semanales en la temporada de fin de año.

El incremento de 12 nuevas frecuencias hacia Nueva York y Miami forma parte de una expansión que eleva en más de 6.500 sillas la oferta semanal de la aerolínea en el país.

La compañía detalló que, frente a diciembre de 2024, en diciembre de 2025 sumará 20 frecuencias semanales adicionales en su red desde Ecuador, al pasar de 44 a 64. El impulso hacia EE. UU. se explica por la nueva ruta Guayaquil–Miami, con operación diaria desde el 26 de octubre, y por el crecimiento de las rutas a Nueva York desde Guayaquil y Quito. También habrá un refuerzo Quito–San Salvador.

“Para el cierre de 2025, seremos la aerolínea que más capacidad estará sumando al Ecuador. Este es el resultado de un trabajo conjunto con autoridades, aeropuertos y aliados que hacen posible que este diciembre tengamos 6.500 sillas semanales más y 21 frecuencias adicionales (12 de ellas para conectar con Estados Unidos). Así seguimos aportando a que más turistas puedan conocer la riqueza única de destinos como Galápagos y también a que más ecuatorianos conecten con los destinos que quieren en esta temporada”, mencionó Juan Francisco Ortiz, country officer de Avianca para Ecuador.

Las frecuencias aumentarán a partir de diciembre de 2025

Así la oferta para diciembre 2025 quedará de la siguiente manera:

Guayaquil - Miami: siete semanales. Son siete más frente a diciembre de 2024.

Guayaquil - Nueva York: 12 semanales, cuatro más en relación a diciembre de 2024.

Quito - Nueva York: siete semanales, una más frente a diciembre de 2024.

Quito - San Salvador: siete semanales, una más en comparación a diciembre de 2024.

Quito - Manta: 16 semanales, cuatro más en relación a diciembre de 2024.

Quito - Cuenca: 15 semanales, tres más frente a diciembre de 2024.

En cuanto a la operación doméstica, en comparación con diciembre del año anterior, Avianca ofrece a sus clientes desde abril de 2025 cuatro frecuencias adicionales en la ruta Quito–Manta y tres frecuencias adicionales en la operación Quito–Cuenca, que representa en conjunto 10 % más de sillas para volar dentro de Ecuador esta temporada.

Aparte, Avianca anunció que duplicará sus vuelos desde Ecuador hacia tres destinos internacionales durante diciembre de 2025. La medida viene por la demanda de temporada navideña y busca facilitar la conectividad de pasajeros que viajan por turismo, negocios o reencuentros familiares.

Las rutas beneficiadas serán las que conectan Quito y Guayaquil con Bogotá, San Salvador y Ciudad de Guatemala. El anuncio fue realizado por la compañía este 1 de octubre, como parte de su estrategia de expansión regional.

