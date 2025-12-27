Exportación de banano ecuatoriano crece 3,38 % hasta noviembre, pero pierde impulso

Entre octubre y noviembre, el crecimiento acumulado de la exportación de banano pasó de 3,40 % a 3,38 %.

Las exportaciones de banano de Ecuador mantienen un saldo positivo en 2025, aunque noviembre marcó una leve desaceleración frente a octubre. Hasta noviembre, el crecimiento acumulado fue de 3,38 %, equivalente a 344,90 millones de cajas exportadas, en un año en el que la expansión sigue dependiendo de pocos mercados y de una mejora parcial de las condiciones climáticas.

La evolución anual, según el boletín de estadísticas de noviembre de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), tuvo dos etapas.

En el primer semestre de 2025 el sector mostró su mayor dinamismo entre abril y junio, cuando el crecimiento acumulado llegó a superar el 5 %.

Mientras tanto, desde julio y hasta septiembre, el ritmo se moderó de forma sostenida.

Entre octubre y noviembre, el indicador volvió a ceder. El crecimiento acumulado pasó de 3,40 % a 3,38 %, una señal de que la recuperación no ha sido lineal y mantiene fragilidades.

Rusia y la Unión Europea sostienen el avance

El crecimiento acumulado del año se concentra en pocos destinos. Rusia y la Unión Europea explican más de la mitad del avance total del año. Rusia aparece como el principal motor, con un crecimiento anual cercano al 17 % y una contribución superior a 3 puntos porcentuales; mientras la Unión Europea aporta alrededor de 2,2 puntos porcentuales, con una expansión anual del 7,6 %.

Medio Oriente y Estados Unidos también aportan al resultado, pero de forma más moderada. En cambio, África, Asia Central, Reino Unido, Oceanía y el Cono Sur siguen restando al acumulado, lo que refleja “que el desempeño positivo del sector responde a la reactivación selectiva de pocos mercados, más que a una mejora generalizada de la demanda internacional”, refirió la AEBE.

Clima más favorable en noviembre

En el plano productivo, noviembre coincidió con una mejora promedio del clima que ayudó a estabilizar la oferta exportable. En promedio, la temperatura mostró un incremento interanual cercano a 0,3 °C y el enfunde registró una mejora anual cercana a 0,8 %, variables que apuntan a un entorno más favorable para la productividad y la programación de cosecha.

La AEBE señala también que, hacia finales de noviembre, en el mercado europeo se observó una leve mejora de la demanda y una reducción gradual de inventarios. Tras semanas de presión bajista, la estabilización del consumo permitió moderar la acumulación de stocks y frenar la erosión de precios, abriendo un entorno ligeramente más favorable para las exportaciones latinoamericanas.

