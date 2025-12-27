Exportación de banano ecuatoriano crece 3,38 % hasta noviembre, pero pierde impulso
Las exportaciones de banano de Ecuador mantienen un saldo positivo en 2025, aunque noviembre marcó una leve desaceleración frente a octubre. Hasta noviembre, el crecimiento acumulado fue de 3,38 %, equivalente a 344,90 millones de cajas exportadas, en un año en el que la expansión sigue dependiendo de pocos mercados y de una mejora parcial de las condiciones climáticas.
La evolución anual, según el boletín de estadísticas de noviembre de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), tuvo dos etapas.
- En el primer semestre de 2025 el sector mostró su mayor dinamismo entre abril y junio, cuando el crecimiento acumulado llegó a superar el 5 %.
- Mientras tanto, desde julio y hasta septiembre, el ritmo se moderó de forma sostenida.
Entre octubre y noviembre, el indicador volvió a ceder. El crecimiento acumulado pasó de 3,40 % a 3,38 %, una señal de que la recuperación no ha sido lineal y mantiene fragilidades.
Rusia y la Unión Europea sostienen el avance
El crecimiento acumulado del año se concentra en pocos destinos. Rusia y la Unión Europea explican más de la mitad del avance total del año. Rusia aparece como el principal motor, con un crecimiento anual cercano al 17 % y una contribución superior a 3 puntos porcentuales; mientras la Unión Europea aporta alrededor de 2,2 puntos porcentuales, con una expansión anual del 7,6 %.
Medio Oriente y Estados Unidos también aportan al resultado, pero de forma más moderada. En cambio, África, Asia Central, Reino Unido, Oceanía y el Cono Sur siguen restando al acumulado, lo que refleja “que el desempeño positivo del sector responde a la reactivación selectiva de pocos mercados, más que a una mejora generalizada de la demanda internacional”, refirió la AEBE.
Clima más favorable en noviembre
En el plano productivo, noviembre coincidió con una mejora promedio del clima que ayudó a estabilizar la oferta exportable. En promedio, la temperatura mostró un incremento interanual cercano a 0,3 °C y el enfunde registró una mejora anual cercana a 0,8 %, variables que apuntan a un entorno más favorable para la productividad y la programación de cosecha.
La AEBE señala también que, hacia finales de noviembre, en el mercado europeo se observó una leve mejora de la demanda y una reducción gradual de inventarios. Tras semanas de presión bajista, la estabilización del consumo permitió moderar la acumulación de stocks y frenar la erosión de precios, abriendo un entorno ligeramente más favorable para las exportaciones latinoamericanas.