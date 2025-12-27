¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Premier League tras el Arsenal vs Brighton?

Arsenal recupera la cima en un contexto de máxima paridad, con varios clubes presionando a escasa distancia en la tabla

Arsenal recuperó el liderato de la Premier League tras superar 2-1 al Brighton en Londres. La victoria, forjada a base de fluidez con la pelota y resiliencia en los minutos finales, ratificó al equipo Gunner como principal candidato a ganar el torneo inglés.

Con el ecuatoriano Piero Hincapié afianzado los 90 minutos, el equipo de Mikel Arteta demostró jerarquía para neutralizar la presión rival.

Es que pese a dominar gran parte del encuentro, terminaron replegados, confiando en una zaga concentrada y una atajada de David Raya para asegurar el triunfo y alcanzar 42 puntos.

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié (d) se ha consolidado como titular en Arsenal. cortesía

Esta respuesta inmediata al triunfo previo del Manchester City (40 puntos), segundo en la clasificación, subrayó que la carrera por la corona no permite treguas. En ese contexto, Hincapié reapareció tras su lesión de hombro, en la que su rol polifuncional le permitió alternar entre la zona central y la banda izquierda, adaptándose a las variaciones que demanda el sistema de Arteta.

“Piero jugó como central y lateral y hoy volvió a estar excepcional”, destacó Arteta, entrenador y exfutbolista español.

Los números del esmeraldeños también refuerzan la opinión de su timonel: completó el 92% de pases, realizó 3 recuperaciones y ganó 4 de 6 duelos a ras de suelo.

Defensivamente el ecuatoriano estuvo impecable, pero también tuvo incidencia en el juego ofensivo de su equipo. Fue participe en la recuperación del primer tanto que terminó en los pies de Martín Odegaard.

Competencia defensiva

El retorno del brasileño Gabriel Magalhaes reconfiguró la zaga, desplazando a Hincapié de lateral para suplir la ausencia del italiano Riccardo Calafiori.

Esta dinámica no solo garantizó una salida limpia, sino que intensificó la competencia interna ahora que William Saliba también está disponible.

Hincapié se perfila así como un recurso versátil para sostener el pulso físico de una temporada en que Arsenal podría ganar sus cuatro competencias: Premier League, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga.

Los Gunners volverán a la acción el martes cuando reciban en el Emirates Stadium al Aston Villa, tercero en la clasificación.

El Chelsea de Moi sufrió remontada

Moisés Caicedo (d) disputa un balón contra el argentino Emiliano Buendía DAVID CLIFF

Aston Villa hizo historia al remontar 2-1 a Chelsea, donde encadenó su undécima victoria consecutiva, la octava en la Premier League, y reafirmó la condición de aspirante que se ha ganado. Este resultado triunfo le permitió alcanzar 39 puntos y quedar al acecho de los líderes Arsenal (42) y Manchester City (40).

Los Blues, con el volante ecuatoriano Moisés Caicedo disputando todo el partido, mostraron serias dificultades para concretar sus opciones de gol. La derrota los relegó a la quinta posición de la tabla, con 29 unidades.

Tabla de posiciones Premier League tras la fecha 18

Tabla de posiciones Premier League tras la fecha 18. CAPTURA DE PANTALLA

