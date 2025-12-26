Socio Vivienda 2 encontró en el fútbol un consuelo en una Navidad distinta

En medio del sol el fútbol se convirtió en consuelo y alegría para un sector que encontró en el fútbol una razón para sonreír

Fueron apenas minutos, lo que tarda el rumor en correr por una cancha, para que los chicos futboleros de Socio Vivienda 2, al norte de Guayaquil se junten sin saber que ese día no iba a ser uno más.

Nadie imaginaba que Papá Noel llegaría sin trineo, pero con pelotas de Messi, caramelos y regalos que no entran en una funda, sino en la memoria.

David Triviño, Santiago Quintero, Taidier Valencia, Saúl Figueroa y Jesús Maridueña miraban la pelota de Messi. JERSON RUIZ

La sorpresa que se dio en Socio Vivienda 2

El sol caía sin misericordia sobre la cancha del sector. El anfitrión fue el profesor Ismael Nazareno, un hombre que entrena con el corazón roto desde el 5 de noviembre, cuando la vida le arrebató a su hijo Miguel, jugador de Independiente Junior. Aun así, abrió la cancha y el alma.

Los Papá Noel tenían nombre propio: Carlos Macías, José Cevallos y Álex Perlaza, exjugadores que cambiaron la camiseta por la empatía. Se sumaron Eduardo Quiñónez, seleccionado ecuatoriano de balonmano, y Beatriz Nazareno, jugadora de Emelec. No hubo discursos largos, hubo miradas sinceras.

Pancho Cevallos hablando con los pequeños de Socio Vivienda 2. Jerson Ruiz

Las pelotas fueron las que llamaron la atención

Lo primero que deslumbró fueron las pelotas con la cara de Lionel Messi. David Triviño, Santiago Quintero, Taidier Valencia y Saúl Figueroa las miraban como si fueran trofeos. Jesús Maridueña no parpadeaba y Triviño rompió el silencio: “Guaoo, quiero esa pelota de Messi, la quiero”.

Macías presentó a los invitados. Cevallos buscó a los futuros arqueros y les habló bajito, como se dicen los secretos importantes: “Yo fui uno de estos chicos, también soñé”. Perlaza y Quiñónez insistieron en lo esencial: entrenar, estudiar y escuchar a los profesores.

Y Cevallos destacó que este sector desde hace tiempo, viene teniendo escuelas de fútbol, y que ya han salido varios chicos a otras partes.

El entrenador Ismael Nazareno entregando los regalos de Navidad. Jerson Ruiz

Un día para nunca olvidar

Todo fue rápido, como las jugadas de corazón. “Esto nace de la autogestión, de gente buena, que le gusta darnos la mano, creo que ya han pasado muchos años”, dijo Macías ex jugador del Barcelona.

Algunas fundas tenían otro destino: un albergue. Eran útiles educativos donados por la ajedrecista Martha Fierro, entras las cosas estaban material para de educación y peluches.

El entrenador Nazareno cerró con la frase más fuerte del día: “Es mi primera Navidad sin Miguel, pero ver a estos chicos con pelotas para entrenar me da fuerza para seguir viviendo”.

Y Eduardo Quiñónez, seleccionado ecuatoriano de balonmano, comentó: “Ha sido una linda mañana ára compartir con los chicos del fúbol”.

Mientras que Beatriz Nazareno, jugadora del Bombillo, comentó que lo que mas le gusto que hayan participado chicos y chicas, y que esto es una manera de incentivar a las pequeñas al gusto por el fútbol.

En Socio Vivienda 2, parecía que la Navidad, no iba llegar, pero llegó un 26 de diciembre con cara de Lionel Messi en una pelota y con forma de esperanza, para docenas de niños y jóvenes.

