El precio de ver a Messi en Ecuador: ¿qué más puedes conseguir con esa cantidad?

Entre almuerzos, arriendos y mercados, los hinchas hacen cuentas para ver al mejor del mundo en el Monumental

No todos los días aterriza Lionel Messi en Guayaquil. Y cuando llega, no sólo se mueve el estadio: también tiembla el bolsillo. Antes de que el balón ruede, el hincha juega otro partido, quizá más duro, el de los precios. Ese duelo silencioso donde la razón marca al corazón en zona y el dinero hace pressing alto. El 7 de febrero del 2026, en el Monumental enfrentando a Barcelona.

La Tribuna Este, con sus $40, es el equivalente de 10 a 15 almuerzos en la esquina del mercado, un mes de buses, a los cafés que rescatan mañanas difíciles. Son billetes que una madre estira hasta donde puede.

En General, los $80 recuerdan una refrigeradora llena por unos días: pollo, arroz, verduras, fruta. Ese monto también paga dos salidas que uno promete y pocas veces cumple.

Todo lo que se podría comprar

La cosa cambia en Tribuna Oeste: $180 es casi medio arriendo en el sur, un quincenal entero que se esfuma en segundos, la mensualidad del colegio o los zapatos nuevos comprados en la Bahía de Guayaquil, que siempre se postergan.

Es dinero que hace pensar dos veces, incluso al más fanático. En Palcos, los $200 se sienten como el mes completo de mercado, la luz, el agua y el internet. Un paquete de vida comprimido en un solo boleto.

Luego está la Suite, $250, lo que muchos usan para vivir todo un mes en un cuarto pequeño: comida, transporte y algún gusto cuando la semana sonríe.

La entrada más cara cuesta $ 450

Pero la cima del sacrificio está en el Messi Experience: $450, casi un sueldo entero, un mes de trabajo para sentir de cerca al hombre que genera el fútbol solo con la mirada. Son $ 450 que también sirven para comprar un pasaje en temporada baja para irse a Estados Unidos a ver la familia.

Aun así, los hinchas estarán ahí. Vendiendo la bici, empeñando el celular, rompiendo el chanchito. Porque Messi no se ve dos veces en la vida y porque, en Ecuador, pagar por un sueño duele… pero también cura.

