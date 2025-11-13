"Messi debería tener una estatua": El presidente del Barça habló sobre el argentino

Joan Laporta habló sobre la relación del Barcelona con Messi y una "merecida" estatua para el argentino

Joan Laporta, presidente del Barcelona tuvo presencia en medios durante la presentación del libro 'Jo vaig viure a la Masia' (Yo viví en La Masia) del periodista Xavi Torre, en donde no pudo escapar de los cuestionamientos sobre la reciente visita de Lionel Messi al Spotify Camp Nou y el creciente rumor de un 'ultimo baile' de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol a tierras catalanas.

"Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia", afirmó el dirigente del Barça.

"Creo que a todo el barcelonismo le encantaría tener una estatua de Leo Messi donde están las grandes figuras de la historia del Barça. En la junta, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviese la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Estamos trabajando en ello"

Una salida que dejó insatisfecho al mundo del fútbol

El mundo deportivo recordará por siempre esta imagen de la despedida de Messi del Barcelona. archivo

Lionel Messi se fue del F.C. Barcelona el 5 de agosto de 2021, luego de que el club catalán anunciara que pese a llegar a un acuerdo con el jugador, las normativas de LaLiga no permitieron que el jugador argentino pueda seguir en el Barcelona.

4 años después, Laporta sigue siendo objeto de preguntas sobre aquella situación, a las cuales siempre responde de una manera similar, diciendo que las puertas del Barcelona están abiertas para Lionel Messi.

En declaraciones con Radio Catalunya, Laporta, entre muchas otras cosas, dijo que "no sabia de su visita" (de Messi) al Camp Nou. "Fue un arrebato espontáneo de su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acaba de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta" respondió ante la situación que reventó el internet el lunes 13 de noviembre.

Entre las declaraciones de Laporta, hubo una frase que marca el futuro de Lionel Messi y el F.C. Barcelona, "No me arrepiento. El Barça está por encima de todo. No pudo ser. Pero si el homenaje ayuda, pues fantástico". Algo que deja claro que la relación del Barcelona y Lionel Messi (como futbolista) llegó a su fin en agosto del 2021.

