Jeremy Arévalo tendrá minutos en la gira de Ecuador en la fecha FIFA.
Jeremy Arévalo y su primera convocatoria por Ecuador.

Ecuador vs Canadá HOY EN VIVO: Alineación de Beccacece, donde ver y más detalles

Beccacece y su once de confianza para el duelo ante Canadá

Toronto se ha convertido en el cuartel general de la Selección Ecuatoriana. En el moderno BMO Training Ground, el grupo dirigido por Sebastián Beccacece afina los últimos detalles antes de enfrentar a Canadá en el primero de dos amistosos que marcarán el cierre del calendario internacional de 2025.

El entrenador argentino ensaya una alineación que combina la solidez de la experiencia con la frescura del relevo generacional. Galíndez custodiará el arco; Preciado, Ordóñez, Pacho e Hincapié conformarán una zaga potente y con salida limpia. 

Así es el ambiente de Ecuador en Toronto

Kevin Rodríguez es una de las opciones de Ecuador en la delantera.

Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

Un medio campo con lo mejor de Ecuador

En el mediocampo, Moisés Caicedo liderará la recuperación junto a Pedro Vite y Alan Franco, encargados de generar equilibrio y circulación. En ataque, la velocidad de Nilson Angulo buscará conectar con el olfato goleador de Enner Valencia y la potencia de Kevin Rodríguez.

Durante las prácticas, el cuerpo técnico priorizó la presión en bloque alto y la velocidad en la transición ofensiva, dos sellos que Beccacece quiere consolidar como la nueva identidad tricolor. “Necesitamos competitividad, carácter y ritmo. Canadá será una buena medida para saber dónde estamos”, explicó el DT.

Plata el último en llegar

Tras el partido en Toronto, Ecuador viajará a Nueva Jersey para su segundo amistoso frente a Nueva Zelanda el 18 de noviembre. Más allá de los resultados, estos encuentros son vitales para escalar en el ranking FIFA y fortalecer el proyecto de cara al sorteo del Mundial 2026.

Con el sorteo mundialista a la vuelta de la esquina, Ecuador busca cerrar el año con confianza, solidez y convicción. La Tri quiere demostrar que su fútbol está listo para los grandes desafíos que se vienen en el Mundial 2026.

