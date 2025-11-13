Expreso
Gonzalo Plata
Gonzalo Plata junto a los hinchas ecuatoriano en el hotel en Toronto.Cortesía FEF

Cómo llega la Tri a su próximo partido tras convocatoria de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata se une a la Tricolor y enciende la ilusión en Toronto en la Fecha FIFA

Toronto volvió a sonreír con la llegada de Gonzalo Plata. El extremo ecuatoriano, una de las piezas más desequilibrantes del fútbol tricolor, se unió finalmente a la Selección de Ecuador en el BMO Training Ground, completando así la nómina que Sebastián Beccacece había estado esperando. Su arribo, retrasado por un tema de documentación, llenó de energía y alegría la concentración.

Plata, jugador del Flamengo, es sinónimo de magia, regate y chispa ofensiva. Su sola presencia en la cancha cambia el ritmo del partido, y aunque no ha entrenado junto al grupo en Toronto, su disposición es total. Beccacece lo sabe y no descarta darle minutos, aunque todo apunta a que iniciará desde el banco en el amistoso ante Canadá del 13 de noviembre del 2025.

Ecuador en Toronto con la hinchada presente

Plata es fiesta en la cancha y fuera de ella

Plata causó furor con su presencia ante los hinchas ecuatoriano en el hotel.. Ese cariño refleja lo que representa Gonzalo Plata para el hincha: un jugador distinto, capaz de romper líneas y contagiar confianza.

Con su llegada, Ecuador suma un elemento clave para potenciar su ataque. Su velocidad, gambeta y desequilibrio por las bandas son justo lo que necesita la Tricolor para dejar con “olor a gol” a sus delanteros. 

La euforia por Niño Moi en Canadá

Beccacece tiene ahora todas las piezas del rompecabezas a disposición y una motivación extra: cerrar el año con fútbol, espectáculo y goles.

Gonzalo Plata vuelve a ponerse la camiseta amarilla, y eso siempre significa una promesa: cuando él sonríe en la cancha, Ecuador también lo hace.

TAGS

