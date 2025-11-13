Cómo llega la Tri a su próximo partido tras convocatoria de Gonzalo Plata
Gonzalo Plata se une a la Tricolor y enciende la ilusión en Toronto en la Fecha FIFA
Toronto volvió a sonreír con la llegada de Gonzalo Plata. El extremo ecuatoriano, una de las piezas más desequilibrantes del fútbol tricolor, se unió finalmente a la Selección de Ecuador en el BMO Training Ground, completando así la nómina que Sebastián Beccacece había estado esperando. Su arribo, retrasado por un tema de documentación, llenó de energía y alegría la concentración.
Plata, jugador del Flamengo, es sinónimo de magia, regate y chispa ofensiva. Su sola presencia en la cancha cambia el ritmo del partido, y aunque no ha entrenado junto al grupo en Toronto, su disposición es total. Beccacece lo sabe y no descarta darle minutos, aunque todo apunta a que iniciará desde el banco en el amistoso ante Canadá del 13 de noviembre del 2025.
Ecuador en Toronto con la hinchada presente
¡Que nunca nos falte nuestra gente! 🤞🏼#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/jU3cetwh5e— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 13, 2025
Plata es fiesta en la cancha y fuera de ella
Plata causó furor con su presencia ante los hinchas ecuatoriano en el hotel.. Ese cariño refleja lo que representa Gonzalo Plata para el hincha: un jugador distinto, capaz de romper líneas y contagiar confianza.
Con su llegada, Ecuador suma un elemento clave para potenciar su ataque. Su velocidad, gambeta y desequilibrio por las bandas son justo lo que necesita la Tricolor para dejar con “olor a gol” a sus delanteros.
La euforia por Niño Moi en Canadá
Los fans de Niño Moi se hacen sentir aquí en Canadá 🤣🤣 pic.twitter.com/3GXotC7ApD— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 13, 2025
Beccacece tiene ahora todas las piezas del rompecabezas a disposición y una motivación extra: cerrar el año con fútbol, espectáculo y goles.
Gonzalo Plata vuelve a ponerse la camiseta amarilla, y eso siempre significa una promesa: cuando él sonríe en la cancha, Ecuador también lo hace.
