Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

Kevin Rodríguez es una de las opciones de Ecuador en la delantera.

Kevin Rodríguez ha pasado de ser un nombre discutido en las convocatorias, a convertirse en una de las cartas ofensivas más prometedoras de la Selección Ecuatoriana. El exdelantero de Imbabura, hoy figura en el Royale Union Saint-Gilloise de la Primera División de Bélgica, vive su mejor momento: en apenas 13 partidos suma 7 goles y se ha ganado la confianza de su club y del técnico Sebastián Beccacece.

La Rola” estará presente en el duelo ante Canadá, este 13 de noviembre, en la última fecha FIFA del año, y habló desde Toronto sobre el gran presente que atraviesa.

“Es uno de los mejores momentos de lo que llevo en Europa. Voy a tratar de mantener esa confianza, de pensar aquí con los compañeros de la Selección y dar la mejor versión mía para ayudar al equipo y al plan de juego que tiene el cuerpo técnico”, comentó Rodríguez, quien hoy luce dos aretes como sello personal.

La selección ecuatoriana de fútbol se forma previo a un partido amistoso ante México, disputado el 14 de octubre de 2025. cortesía

Lo que piensa de Canadá

Sobre el reto de enfrentar a Canadá, el atacante explicó que será un duelo exigente en lo físico y táctico:

“Sabemos que Canadá nos va a exigir distintas facetas en el campo. Con el plan de juego lo iremos viendo, pero es un equipo muy físico y que juega bien. Tenemos que estar preparados y tratar de cometer los menos errores posibles para sacar el partido adelante.”

Ni el clima será excusa. Rodríguez, acostumbrado al frío europeo, dejó claro que las condiciones no lo intimidan:

“No es nada del otro mundo, es parecido a lo que vivo en Bélgica. Puede complicar en ciertos detalles, pero toca adaptarse. El frío no debe ser una excusa, debemos imponer nuestro fútbol.”

Además, agradeció el apoyo de los hinchas ecuatorianos que asistirán al estadio BMO Field pese al clima adverso:

Agradece a los hinchas que estarán en el frío

Kevin Rodríguez desde el 2022 es llamado a la Tri. Cortesía FEF

“Nosotros tenemos que ser recíprocos. Ellos hacen el esfuerzo de acompañarnos y demostrarnos su cariño, así que queremos devolverles eso con un buen resultado para que todos terminemos satisfechos.”

Finalmente, resaltó la unidad dentro del grupo tricolor, destacando la integración del joven Jeremy Arévalo:

“Cuando llega un compañero nuevo tratamos de hacerlo adaptar rápido al grupo. Sabemos la clase de jugador y persona que es Jeremy. Vamos a ayudarlo para que se sienta cómodo y pueda mostrar su fútbol de la mejor manera.”

Con confianza, madurez y goles, Kevin Rodríguez se consolida como una de las gratas realidades de la nueva generación ecuatoriana, listo para responder con goles y entrega cada vez que vista la camiseta nacional.

