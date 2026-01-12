“Vamos a hacer respetar la ciudad”, dice Pabel Muñoz por uso político del coliseo

Referencia. El alcalde de Quito rechazó la colocación de propaganda electoral en el Coliseo de Calderón.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que el Coliseo de Calderón, al ser un bien municipal, no puede ser utilizado para propaganda política ni para actividades proselitistas sin autorización, y advirtió que el Municipio hará respetar los espacios públicos de la ciudad. Así lo manifestó durante el programa Frecuencia Quiteña, emitido este lunes 12 de enero de 2026, al referirse a los incidentes registrados durante la organización de un evento del movimiento ADN.

Le invitamos a que lea: El Centro Histórico de Quito recupera su vida nocturna

Muñoz recalcó que el coliseo “pertenece a los quiteños y quiteñas” y cuestionó que simpatizantes de esta organización política ingresaran al lugar sin permisos municipales. Según el alcalde, personal del Municipio constató la instalación de propaganda electoral, el pintado de la imagen del presidente y los colores de ADN en un predio público, sin haber solicitado la autorización correspondiente.

Así se blinda La Primavera, una zona de Cumbayá golpeada por la inseguridad Leer más

“Llegamos y encontramos propaganda política, paredes pintadas con la cara del presidente y los colores de ADN en instalaciones municipales. ¿Qué les pasa? Vayan a su casa a hacer lo que les dé la gana. Aquí vamos a hacer respetar a la ciudad”, afirmó Muñoz.

Retenciones, amenazas y desorden en el coliseo

El alcalde denunció que durante estos hechos funcionarios municipales fueron retenidos contra su voluntad, intimidados y amenazados, lo que impidió que cumplieran sus labores de control. Incluso, señaló que el administrador del coliseo recibió amenazas, lo que obligó a soldar las puertas del escenario deportivo para evitar nuevos ingresos no autorizados.

Estos acontecimientos se registraron el 7 de enero de 2026, cuando un grupo de personas ingresó sin autorización al Coliseo de Calderón con el objetivo de colocar propaganda electoral y pintar paredes, incumpliendo de manera flagrante las normas que regulan el uso de los espacios públicos.

Municipio rechaza versión de la Ministra de Gobierno

Tras las declaraciones de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien denunció un presunto intento de impedir un encuentro partidista, el Municipio de Quito rechazó esa versión y responsabilizó a simpatizantes de ADN por desorden, actos de violencia e ingreso no autorizado al coliseo.

En un comunicado emitido el 11 de enero, la administración municipal informó que se registraron agresiones contra funcionarios, retenciones involuntarias, intimidaciones, colocación de propaganda electoral sin permiso y la demolición de una pared sin licencia municipal, por lo que ya se iniciaron los procesos sancionatorios correspondientes.

Además, el Municipio expresó su “sorpresa y alarma” por el uso de la Policía Nacional para respaldar una actividad de carácter partidista, así como por la tolerancia a agresiones verbales y la obstrucción al trabajo de la autoridad municipal.

Demolición sin licencia y otros antecedentes

La administración municipal también informó que el 8 de enero se constató la demolición de una pared dentro del coliseo, sin contar con la licencia municipal respectiva. Esta intervención fue suspendida de inmediato.

Muñoz aseguró que este no es un caso aislado y recordó otros eventos políticos realizados sin permisos, como marchas y espectáculos en espacios públicos, entre ellos el parque El Arbolito. También cuestionó la presencia de propaganda política en fachadas de viviendas del tramo Puembo–Tababela, señalando que “si se dice respetar al pueblo, no se puede pintar donde da la gana”.

A la comunidad: pic.twitter.com/sYp4dvs670 — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) January 12, 2026

“¿Dónde han visto ustedes una cara mía pintada en una dependencia municipal? Se me caería la cara de vergüenza”, añadió el alcalde.

En el cierre del comunicado, el Municipio rechazó las declaraciones de la ministra Morillo, a las que acusa de tergiversar los hechos y lanzar ataques en contra del alcalde de Quito, e insistió en que toda actividad política debe cumplir con los permisos y normativas vigentes para el uso de bienes públicos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.