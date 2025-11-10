Jeremy Arévalo: Así juega el nuevo convocado a la Selección de Ecuador (Video)

El jugador nacido en España, pero de padres ecuatorianos, fue la sorpresa de Sebastián Beccacece en la lista de la Tri

Jeremy Arévalo, el ecuatoriano que destaca en la Segunda División de España con Racing de Satander.

Jeremy Arévalo se convirtió el sábado 8 de noviembre en la sorpresa de la última convocatoria de la selección ecuatoriana para los amistosos ante Canadá (el 13 de noviembre) y Nueva Zelanda (el 18 del mismo mes). Nacido en tierras españolas, pero de padres ecuatorianos, llamó la atención por ser la figura del Real Racing Santander de la Segunda División Española, donde lleva siete goles que lo ubican como uno de los máximos goleadores del torneo.

De acuerdo con los registros, la de este jueves será la primera aparición de Arévalo en la selección mayor de Ecuador; sin embargo ya ha tenido experiencias jugando con un equipo nacional.

El juvenil del Real Racing Santander jugó con la Tri Sub-20 de Ecuador el último Sudamericano de la categoría, en un equipo que quedó eliminado en la primera ronda de ese torneo, y en donde tuvo de adaptarse a las exigencias de Miguel Bravo, ex Dt de aquella categoría de la selección, quien lo hizo jugar como volante de contención, o mejor conocido como "5".

La falta de delanteros efectivos y la buena racha de Jeremy Arévalo hacen de esta primera convocatoria un acierto que sigue teniendo tintes de apuesta, ya que su juventud y muy poca experiencia internacional podrían ser un peso adicional ante la escases de goles a favor de Ecuador.

Así juega Jeremy Arévalo

Su posición natural es de centro delantero, puede actuar tanto solo, como acompañado en la parte ofensiva, donde ha demostrado ser un atacante de espacios, que busca siempre meterse entre los centrales para recibir y definir centros rasos que llegan desde los costados.

Su potencia física también le permite poder regatear y pasar a rivales con cierta facilidad, convirtiéndolo en una carta a favor cuando Ecuador se enfrente a rivales que se cierren con muchos hombres en la defensa.

Pese a su altura (1.80 m) no es un jugador que se destaque por su juego aéreo, ya que esta temporada, solo uno de sus siete goles fue un cabezazo.

Pero algo que si se puede destacar del delantero de 20 años es su sacrificio defensivo, no por nada el ex entrenador de la Sub-20 ecuatoriana lo ubicó como volante de corte, ya que sus características físicas y deportivas lo convierten en un jugador muy anticipador, tanto como para atacar y para defender.

Por ultimo, tiene lo que cualquier buen delantero debe tener, buena definición; Arévalo cuenta con siete goles en once partidos, lo que le entrega un promedio goleador de un gol cada 84 minutos, técnicamente un gol por partido, algo sorprendente tomando en cuenta que en algunas ocasiones ha ingresado desde el banco de suplentes, y en otras, no terminó el partido saltando como titular.

