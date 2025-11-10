Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

gonzalo plata
Gonzalo Plata es una de las figuras de Flamengo.cortesia

Gonzalo Plata, otra vez en polémica: filtran video en supuesto club nocturno en Río

El tricolor nuevamente es criticado por sus actos en Río de Janeiro. Esto encendió el malestar de los hinchas de Flamengo

El delantero ecuatoriano Gonzalo Plata vuelve a estar en el ojo del huracán y profundiza la crisis de confianza con la afición del Flamengo, tras la difusión de un nuevo controvertido video en las redes sociales este lunes 10 de noviembre. Las imágenes, mostrarían al futbolista en un supuesto club nocturno de Río de Janeiro hasta, al menos, la 01:00 de la madrugada, horas antes de iniciar la semana de entrenamiento. La situación es particularmente delicada dado que Plata se encontraba inactivo el fin de semana por una de sus recientes sanciones.

Lea también: Ecuador al Mundial 2026: Estos resultados necesita la Tri para entrar al bombo 2

RELACIONADAS

Este nuevo incidente disciplinario llega en un momento crítico para el atacante, quien ya es blanco de severas críticas por su rendimiento y, sobre todo, por su falta de compromiso. Los hinchas del Mengão han elevado el tono de las protestas, citando dos expulsiones recientes —calificadas por la prensa como "innecesarias" o "tontas"— tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Libertadores.

Diseno-sin-titulo-2025-06-03T214632.067-1024x683
El extremo Gonzalo Plata fue convocado a la Tri para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda.cortesia

La reiteración de estos episodios ha colmado la paciencia de la tribuna, que ya exige a la directiva una acción drástica, incluyendo la posible salida del ecuatoriano en el próximo mercado de pases.

Selección de Ecuador

Convocatoria de Ecuador: Sorpresiva lista de jugadores que llamó Sebastián Beccacece

Leer más

No es la primera vez que Gonzalo se ve envuelto en controversias fuera de la cancha. Previo a las semifinales de la Libertadores, fue captado en una reunión nocturna, hecho que en su momento justificó como un encuentro familiar en su día libre.

RELACIONADAS

¿La directiva de Flamengo ha respondido sobre Gonzalo Plata?

Hasta el momento de esta publicación, no ha habido un comunicado oficial ni por parte del jugador ni del Club de Regatas do Flamengo respecto al video, dejando el tema en manos de la especulación pública y alimentando el descontento de la hinchada.

RELACIONADAS

La directiva tendrá que determinar si este nuevo desliz tendrá consecuencias internas para Gonzalo Plata, cuyo futuro en Brasil parece cada vez más incierto.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Inflación de octubre cerró en 1,24 % ¿Incidió la eliminación de subsidios al diésel?

  2. Correísmo va por otra denuncia sobre contratos eléctricos: ¿Cuál es la nueva causa?

  3. Gonzalo Plata, otra vez en polémica: filtran video en supuesto club nocturno en Río

  4. ¿Se puede devolver lo comprado en Black Friday?: guía práctica

  5. Inseguridad crece en los alrededores del aeropuerto de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  2. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  3. Murió recordada actriz de ‘El Chavo del 8’: ¿De quién se trata?

  4. Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

  5. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Te recomendamos