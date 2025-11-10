Gonzalo Plata, otra vez en polémica: filtran video en supuesto club nocturno en Río

El tricolor nuevamente es criticado por sus actos en Río de Janeiro. Esto encendió el malestar de los hinchas de Flamengo

El delantero ecuatoriano Gonzalo Plata vuelve a estar en el ojo del huracán y profundiza la crisis de confianza con la afición del Flamengo, tras la difusión de un nuevo controvertido video en las redes sociales este lunes 10 de noviembre. Las imágenes, mostrarían al futbolista en un supuesto club nocturno de Río de Janeiro hasta, al menos, la 01:00 de la madrugada, horas antes de iniciar la semana de entrenamiento. La situación es particularmente delicada dado que Plata se encontraba inactivo el fin de semana por una de sus recientes sanciones.

Lea también: Ecuador al Mundial 2026: Estos resultados necesita la Tri para entrar al bombo 2

Este nuevo incidente disciplinario llega en un momento crítico para el atacante, quien ya es blanco de severas críticas por su rendimiento y, sobre todo, por su falta de compromiso. Los hinchas del Mengão han elevado el tono de las protestas, citando dos expulsiones recientes —calificadas por la prensa como "innecesarias" o "tontas"— tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Libertadores.

El extremo Gonzalo Plata fue convocado a la Tri para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda. cortesia

La reiteración de estos episodios ha colmado la paciencia de la tribuna, que ya exige a la directiva una acción drástica, incluyendo la posible salida del ecuatoriano en el próximo mercado de pases.

Convocatoria de Ecuador: Sorpresiva lista de jugadores que llamó Sebastián Beccacece Leer más

No es la primera vez que Gonzalo se ve envuelto en controversias fuera de la cancha. Previo a las semifinales de la Libertadores, fue captado en una reunión nocturna, hecho que en su momento justificó como un encuentro familiar en su día libre.

¿La directiva de Flamengo ha respondido sobre Gonzalo Plata?



Hasta el momento de esta publicación, no ha habido un comunicado oficial ni por parte del jugador ni del Club de Regatas do Flamengo respecto al video, dejando el tema en manos de la especulación pública y alimentando el descontento de la hinchada.

RELACIONADAS Barcelona SC ganó a Orense y así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

La directiva tendrá que determinar si este nuevo desliz tendrá consecuencias internas para Gonzalo Plata, cuyo futuro en Brasil parece cada vez más incierto.

O atleta Gonzalo Plata foi novamente flagrado em uma boate no Rio de Janeiro, segundo informações, por volta das 01:00 da madrugada dessa segunda.@crfmattos



pic.twitter.com/mG5bG5ZRfz — Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) November 10, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!