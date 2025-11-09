Barcelona SC ganó a Orense y así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

El conjunto torero sacó la victoria y puede 'respirar' para no perder de vista al segundo de la tabla. A cuántos puntos llegó

Janner Corozo empezó a darle la victoria a Barcelona contra Orense en la quinta fecha del primer hexagonal de LigaPro.

Barcelona y Orense cerraron la jornada de fútbol el domingo 9 de noviembre y la situación cambió en la tabla de posiciones de la LigaPro. Luego de la quinta jornada del segundo hexagonal del campeonato ecuatoriano el Ídolo no aflojó la principal idea en la recta final.

La búsqueda del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores es la meta planteada en el conjunto amarillo dirigido por Ismael Rescalvo. Con los tres puntos obtenidos en el estadio 9 de Mayo de Machala, se mantiene dentro del top 3 del correspondiente grupo, por debajo de Independiente del Valle (IDV) y Liga de Quito.

El primero ya es casi inalcanzable para los toreros, pero la pelea es conjunto albo, con quien comparte la cantidad de unidades (61). La diferencia en las ubicaciones está marcada por el gol diferencia entre cada uno, 26 y 9, respectivamente.

Liga tampoco aflojó su intención de quedarse con el segundo puesto. Ganó en su casa, el estadio Rodrigo Paz Delgado, a Libertad con un contundente 3-1 y firmó un buen momento para apuntalar una posible clasificación, tomando en cuenta que el gol diferencia les da la ventaja.

Más abajo en la tabla del primer hexagonal están Universidad Católica (55) en la cuarta posición. La Chatoleí sorprendió venciendo 2-0 a IDV, lo que le permitió seguir de cerca Barcelona y Liga.

Atrás de todos ellos, más distantes quedaron Orense y Libertad. Ambos con 50 unidades ocupando el quinto y sexto puesto, en ese orden.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

