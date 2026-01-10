Expreso
Chelsea
Chelsea es el favorito para avanzar de ronda en el torneo inglés más antiguo del mundo.Cortesía

Charlton vs. Chelsea: alineaciones, hora y cómo ver EN VIVO | Tercera ronda de FA Cup

Liam Rosenior debuta hoy en el banquillo de los Blues. El equipo londinense busca clasificar en The Valley

  • Redacción Expreso

El fútbol inglés se detiene para vibrar con la tercera ronda de la FA Cup este sábado 10 de enero de 2026. En un duelo de realidades opuestas, el Charlton Athletic recibe al poderoso Chelsea en el estadio The Valley.

El encuentro marca un momento histórico para los Blues, ya que será el debut oficial de Liam Rosenior como director técnico del vigente campeón del mundo, tras la salida de Enzo Maresca.

Horarios para ver Charlton vs. Chelsea en Latinoamérica

El pitazo inicial está programado para las 15:00 horas (Ecuador, Colombia y Perú). A continuación, te presentamos el resto de los horarios para que no te pierdas este choque eliminatorio:

México: 14:00 horas.

Venezuela y Bolivia: 16:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Dónde ver el partido en vivo y online?

chelsea moises caicedo
Los Blues se estrenan en la competición el sábado 10 de enero de 2026.CORTESIA

Para toda la región de Latinoamérica, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN. Si prefieres seguir el encuentro vía streaming, podrás hacerlo a través de la plataforma Disney Plus.

Cabe recordar que, según el formato de la FA Cup, se trata de un duelo a partido único. En caso de empate en los 90 minutos, se disputará una prórroga y, de persistir la igualdad, el clasificado se definirá en la tanda de penales.

Alineaciones probables para la tercera ronda

El Chelsea llega con su constelación de estrellas lista para brillar. Se espera que Rosenior apueste por una mezcla de jerarquía y juventud, liderada por el ecuatoriano Moisés Caicedo en el mediocampo y el talento de Estêvão y Alejandro Garnacho en el ataque.

Por su parte, el Charlton, que milita en la Championship, buscará dar el "batacazo" del torneo apoyado por su ferviente hinchada.

Charlton Athletic: Kaminski; Gillesphey, Lloyd Jones, Amari'i Bell; James Bree, Greg Docherty, Conor Coventry, Sonny Carey, Tyreece Campbell; Miles Leaburn y Charlie Kelman.

Chelsea FC: Filip Jørgensen; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Jorrel Hato; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Jamie Gittens, Estêvão Willian, Alejandro Garnacho; João Pedro.

