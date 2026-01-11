Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: No es país, Noboa. ¿Tú también trabajas con los narcos?

Y ya se salvó de una vuelta

Ante los últimos acontecimientos en mi país, ¿da la impresión de eso?

Godoy, tu alfil volteado, fue defendido por tus peones en la Asamblea y no lo dejaron caer.

¿Armaste una cortina de humo ante los ‘chismes’ reales a costillas del presidente nacional de CREO?

Y tú de vacaciones medio mes, mientras el país se desangra en delincuencia, con el alarde de que se están matando entre bandas.

Eso no es país, Noboa. No es país ponerse como niño engreído a raíz de que perdiste la elección de la consulta y no diste respuestas en casi una semana.

Los ecuatorianos esperamos soluciones y no ‘chantajes’.,

Queremos soluciones en leyes, en salud, prácticamente en todo, ¿y usted?

¡Qué bien! ¡De vacaciones en Miami!

No , no venga con cuentos absurdos desde los Estados Unidos.

O cambia y cambia a su entorno de ‘paquetes’ ministros.

No olvide a los pobres y más que todo a los indígenas de nuestro país. Ellos no perdonan.

Y ya se salvó de una vuelta.

¡Cuidado y por no resolver lo que los ecuatorianos exigimos le vaya peor luego!

Miami -Estados Unidos- no es la opción. Recuerde que Trump no se casa con nadie. ¡Cuidado antes de que Correa acabe como compañero de Maduro, acaba tú, Noboa, por tu ineptitud y mofa. 

Lenin Bastidas Morán

