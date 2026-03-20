¿Qué le pasó a Chuck Norris? Esto se sabe sobre su fallecimiento

Este 20 de marzo, la familia de Chuck Norris anunció en su cuenta oficial de Instagram el fallecimiento del legendario actor y artista marcial. La noticia generó un impacto inmediato en millones de seguidores alrededor del mundo, quienes lo recuerdan como un ícono de la cultura popular y un referente de disciplina y fortaleza.

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El comunicado expresó el profundo dolor de sus seres queridos: “Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris en la mañana de ayer. Aunque deseamos mantener en privado las circunstancias, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz.”

Lo que se sabe de su muerte

Hasta el momento, no existe información oficial sobre las causas del fallecimiento de Chuck Norris. Su familia ha decidido mantener en privado los detalles de lo ocurrido y no se ha pronunciado públicamente sobre el motivo exacto de su muerte.

Lo que sí se ha confirmado es que el actor tenía 86 años y que en días recientes había estado hospitalizado. El comunicado de la familia subrayó que Norris partió acompañado de sus seres queridos y en paz, agradeciendo las oraciones y muestras de apoyo recibidas durante su hospitalización.

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La familia en el comunicado pidió respeto y privacidad en este momento de duelo: “Mientras atravesamos este duelo, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia en este tiempo. Gracias por haberlo amado junto a nosotros.”

Un legado que trasciende generaciones

Chuck Norris fue mucho más que un actor de acción. Su carrera comenzó en las artes marciales, donde alcanzó reconocimiento internacional como campeón de karate y maestro de disciplina. Posteriormente, se convirtió en estrella de Hollywood con películas como Invasion U.S.A., Delta Force y la icónica serie Walker, Texas Ranger.

Su imagen de invencible lo llevó a convertirse en un fenómeno cultural, con miles de “Chuck Norris facts” que circulaban en internet y que lo retrataban como un personaje indestructible. Sin embargo, detrás de esa figura mediática, Norris cultivó una vida marcada por la familia y el compromiso social.

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