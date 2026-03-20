Murió Chuck Norris: familia confirma el fallecimiento del 'Ranger de Texas'

El famoso actor conocido por el Ranger de Texas y su fama de héroe de acción falleció a los 86 años

Este viernes 20 de marzo se anunció el fallecimiento del actor estadounidense Chuck Norris. A través de su cuenta oficial de Instagram, sus familiares informaron que el hombre de 86 años murió tras haber sido hospitalizado.

"Es con dolor en nuestro corazón que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris la mañana de ayer (jueves 19 de marzo). Por ahora queremos mantener en privado las circunstancias, pero sepan que estuvo rodeado de su familia y fue en paz", inicia el mensaje.

"Para el mundo él fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros él fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un increíble hermano y el corazón de nuestra familia", agrega el escrito.

El posteo, que es bastante extenso, estuvo acompañado de una foto de Norris sonriendo. Por ahora no se conocen las causas de su fallecimiento, solo lo que se había revelado que días atrás fue hospitalizado.

¿Quién era Chuck Norris?

El actor es mayormente conocido por su papel en la serie el Ranger de Texas. Ahí él hacía del comisario Cordell Walker al quien interpretó en 196 episodios y en una película para televisión. Pero aparte de eso, él protagonizó muchos filmes de acción lo que lo posicionó como uno de los actores más reconocidos en ese género.

Tanto así que también salió en 'The Expendables 2', el largometraje donde Sylvester Stallone acumuló a todos los actores de acción reconocidos del cine. Norris se unió a Stallone, Arnold Schwarzenegger, entre otros para dar una película llena de golpes y explosiones.

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