El Upside Down regresa: Stranger Things tendrá su primera serie animada en cines

Relatos del 85, es la serie animada de Strangers Things que se estrenará primero en cines y después en Netflix

El final de la serie recaudó más de $30 millones de dólares en taquilla de cine estadounidense y canadiense

Para los fanáticos de Stranger Things, el Upside Down aún no ha finalizado del todo ya que expande su universo con Relatos del 85, su primera serie animada que promete llevar a los fans de regreso a Hawkins con una historia tan inquietante como inesperada. Nuevas criaturas, secretos ocultos y un peligro que despierta bajo el hielo marcan el inicio de una aventura que podría cambiarlo todo.

Consolidándose como uno de los mayores éxitos de Netflix, el spin-off tiene previsto estrenarse en cines el 18 de abril, mientras que el 23 de abril llegará a la plataforma de streaming.

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Un regreso inesperado a Hawkins

La trama se sitúa en el invierno de 1985, entre la segunda y tercera temporada de la serie original. En apariencia, todo vuelve a la calma con los juegos de Dungeons & Dragons, bicicletas y días tranquilos.

Sin embargo, dicha normalidad se rompe cuando algo desconocido emerge desde las profundidades, obligando a Eleven y su grupo a enfrentarse nuevamente a un misterio sobrenatural.

Una nueva amenaza más allá del Upside Down



Según la sinopsis de la franquicia, la amenaza podría estar vinculada al temido Upside Down o incluso a fuerzas más oscuras que aún no han sido reveladas.

Este nuevo peligro no solo pondrá en riesgo a Hawkins, sino que también desafiará a los protagonistas como nunca antes, elevando el nivel de tensión de la historia.

El poder de la animación

A diferencia de las limitaciones que conlleva el live action, su formato original, esta versión animada permitirá explorar escenarios más arriesgados e historias con mayor complejidad.

El proyecto desarrollado por Eric Robles y con la supervisión ejecutiva de los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, busca mantener la esencia ochentera con un toque más oscuro y experimental.

A pesar de que el elenco original haya tenido gran aceptación por parte del público, en esta nueva entrega serán otros actores quienes darán voz a los populares personajes

Dustin y el inicio de un nuevo misterio

El actor detrás de este popular personaje, padece de Disostosis Cleidocraneal Netflix

Dustin, interpretado en el live action por Gaten Matarazzo, será el protagonista de una parte central de la historia al impulsar una nueva aventura tras la aparente calma de Hawkins.

Su curiosidad será clave para desatar una historia que, poco a poco, revelará secretos ocultos y nuevas conexiones con el mundo del Upside Down.

Del streaming al cine

Antes de su estreno mundial en el gigante del streaming, la serie animada tendrá un lanzamiento especial en salas de cine de la cadena AMC en Estados Unidos, donde se proyectarán los dos primeros episodios.

Esta estrategia de marketing similar a la del final de la quinta temporada de la serie, busca generar expectativa y convertir el estreno del proyecto en un evento para los fans más fieles de la franquicia.

Con este spin-off, la plataforma no solo amplía uno de sus mayores éxitos, sino que demuestra que el universo de Stranger Things aún tiene muchas historias por contar, incluso después de su final.

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