Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Alejandro Fernández
Alejandro Fernández, durante su concierto en Portland, como parte de la gira 'De Rey a Rey' en Estados UnidosIG: @alexoficial

Alejandro Fernández fue operado de emergencia: Esto se sabe de la intervención

El propio artista señaló que espera evolucionar de forma favorable para poder cumplir con sus show

El cantante Alejandro Fernández informó a sus seguidores que se encuentra en proceso de recuperación luego de haber sido sometido a una cirugía de emergencia por apendicitis, intervención que, según señaló, se desarrolló sin complicaciones.

RELACIONADAS

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el intérprete agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la operación y se refirió a su estado actual. “Todo salió bien y ya estoy en recuperación”, escribió, al tiempo que expresó su agradecimiento al público por los mensajes de ánimo.

Días antes de la intervención, Fernández había regresado a Guadalajara luego de pasar unos días de descanso junto a su familia en su casa de playa. La noticia de la cirugía generó inquietud entre sus seguidores, especialmente por las presentaciones que tiene programadas para los próximos 30 y 31 de enero en el Palenque de León.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández enfrenta a la policía en Miami: “Casi nos deportaban”

Leer más

¿Qué pasará con la gira de Alejandro Fernández?

Hasta el momento, no se ha informado sobre cambios o cancelaciones en dichas fechas. El propio artista señaló que espera evolucionar de forma favorable para poder cumplir con ambos compromisos en vivo, considerados parte de su agenda inmediata.

El equipo de Alejandro Fernández se mantiene atento a su evolución médica, mientras el cantante continúa enfocado en su recuperación con miras a retomar sus actividades profesionales y reencontrarse con su público en los próximos conciertos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Miguel Morocho: correísmo aclara que concejal detenido fue expulsado en 2025

  2. Controles en la Ruta Viva y Simón Bolívar suman 308 citaciones al transporte pesado

  3. Inseguridad en isla Puná: En cuatro lanchas se transportaba la droga a los buques

  4. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  5. Incendio en cerro San Eduardo: emergencia forestal moviliza a bomberos en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  2. Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por final deSupercopa España 2026

  3. Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

  4. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  5. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

Te recomendamos