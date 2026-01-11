Alejandro Fernández fue operado de emergencia: Esto se sabe de la intervención

El propio artista señaló que espera evolucionar de forma favorable para poder cumplir con sus show

Alejandro Fernández, durante su concierto en Portland, como parte de la gira 'De Rey a Rey' en Estados Unidos

El cantante Alejandro Fernández informó a sus seguidores que se encuentra en proceso de recuperación luego de haber sido sometido a una cirugía de emergencia por apendicitis, intervención que, según señaló, se desarrolló sin complicaciones.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el intérprete agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la operación y se refirió a su estado actual. “Todo salió bien y ya estoy en recuperación”, escribió, al tiempo que expresó su agradecimiento al público por los mensajes de ánimo.

Días antes de la intervención, Fernández había regresado a Guadalajara luego de pasar unos días de descanso junto a su familia en su casa de playa. La noticia de la cirugía generó inquietud entre sus seguidores, especialmente por las presentaciones que tiene programadas para los próximos 30 y 31 de enero en el Palenque de León.

¿Qué pasará con la gira de Alejandro Fernández?

Hasta el momento, no se ha informado sobre cambios o cancelaciones en dichas fechas. El propio artista señaló que espera evolucionar de forma favorable para poder cumplir con ambos compromisos en vivo, considerados parte de su agenda inmediata.

El equipo de Alejandro Fernández se mantiene atento a su evolución médica, mientras el cantante continúa enfocado en su recuperación con miras a retomar sus actividades profesionales y reencontrarse con su público en los próximos conciertos.

