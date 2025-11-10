Ecuador al Mundial 2026: Estos resultados necesita la Tri para entrar al bombo 2

La obligación de la Tricolor es ganar ante Canadá y Nueva Zelanda. Si no lo hace podría caer en el Ranking FIFA

La Selección de Ecuador se juega más que simples amistosos en su última Fecha FIFA del año. Los dos encuentros programados para este mes contra Canadá y Nueva Zelanda son de vital importancia para asegurar un lugar en el Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial, un factor crucial para evitar a las grandes potencias en la fase de grupos.

Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, la Tri cerrará su calendario de 2025 enfrentando a Canadá el 13 de noviembre en Toronto, y posteriormente a Nueva Zelanda el 18 de noviembre en Nueva Jersey. Más allá de la preparación mundialista, la misión principal es sumar puntos valiosos en el Ranking FIFA, cuya actualización final de noviembre definirá la composición de los bombos para el sorteo del Mundial que se celebrará el 5 de diciembre en Washington.

Actualmente, Ecuador se mantiene en el puesto 23 del Ranking FIFA con 1.589,72 puntos, lo que la sitúa provisionalmente en el preciado Bombo 2. Sin embargo, la competencia es feroz y las distancias son mínimas. La selección ecuatoriana, Corea del Sur, Austria y Australia están separadas por menos de 10 puntos, configurando una "pelea de infarto" por los últimos tres cupos disponibles en el Bombo 2.

Proyección de puntos para Ecuador según los resultados ante Canadá

Victoria: +4,66

Empate: -0,34

Derrota:-5,34

Proyección de puntos para Ecuador según los resultados ante Nueva Zelanda

Victoria: +2,36

Empate: -2,64

Derrota: -7,64

En el mejor de los casos, la Tri podría cosechar hasta 7,02 puntos con dos victorias; en el peor, la doble derrota le costaría una dolorosa pérdida de hasta 12,98 puntos, lo que casi garantiza el descenso al Bombo 3.

Partidos de los rivales que acechan la posición de Ecuador en el ranking FIFA:

Corea del Sur: Enfrentará a Bolivia y Ghana.

Austria: Se medirá ante Chipre y Bosnia y Herzegovina.

Australia: Tendrá duros compromisos contra Colombia y Venezuela.

La suerte de Ecuador no solo está en sus manos, sino también en los resultados de estos enfrentamientos. El martes 18 de noviembre será un día clave. Tras la disputa de los últimos partidos de la Fecha FIFA, se actualizará el Ranking, definiendo oficialmente los cuatro bombos del sorteo mundialista en esa misma jornada. La expectación es máxima para conocer si la Tricolor mantendrá su anhelada posición.

