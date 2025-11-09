Grave lesión deja fuera a Darwin Guagua: Esto reveló Independiente del Valle

El joven jugador de IDV se pierde el resto de la temporada y se despide de sus sueños de continuar en la selección

Darwin Guagua sufre una lesión cuando empezaba a ganar mayor protagonismo con Independiente del Valle en 2025.

Independiente del Valle (IDV) confirmó una lamentable noticia que impacta directamente en sus planes deportivos para lo que resta del 2025: el futbolista juvenil Darwin Guagua no volverá a la acción en la presente temporada debido a una seria lesión.

La ausencia del prometedor mediocampista en la convocatoria para el reciente encuentro de los "Rayados" ante la Universidad Católica se debe a un diagnóstico revelado este domingo por el departamento médico del club. Guagua, de 18 años, padece una fractura de platillo tibial anteromedial en la rodilla izquierda.

Según el comunicado oficial de la institución deportiva, el tiempo estimado de baja para el jugador oscila entre los dos y tres meses. Esta fue la razón por la que no apareció dentro de la convocatoria de la selección tricolor.

Darwin Guagua (c) dio una asistencia y marcó un gol para los rayados. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

“Se determinó que el jugador seguirá un tratamiento conservador, que incluye el uso de muletas y un proceso de rehabilitación física supervisada por el cuerpo médico”, detalló Independiente del Valle.

Esta situación confirma que Guagua no podrá disputar los últimos compromisos del año y se espera que se reincorpore a los entrenamientos del primer equipo durante la pretemporada.

IDV expresó su total respaldo al futbolista en este difícil momento. “Todo Independiente del Valle expresa su total apoyo a Darwin en este proceso y le desea una pronta y completa recuperación”, concluyó el club en su mensaje.

Rendimiento d Darwin Guagua en la temporada con Independiente del Valle

La lesión pone fin a un 2025 de gran crecimiento para Guagua, quien se había consolidado como una de las principales promesas del club. En esta temporada, el juvenil acumuló 22 partidos, registrando dos goles y dos asistencias. Además, el talentoso jugador logró un hito significativo al debutar con la selección absoluta de Ecuador.

