Orense vs Barcelona SC HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de la LigaPro

El ídolo debe volver a ganar en el campeonato ecuatoriano si quiere continuar en pelea por el cupo a la Libertadores 2026

Joaquín Valiente (d) junto a Brian Oyola armaron una buena dupla en la victoria de Barcelona ante Orense.

No tiene otra opción que el triunfo. Con esa premisa llega Barcelona este domingo 9 de noviembre al estadio 9 de Mayo para visitar a Orense, por la quinta fecha del primer hexagonal de la LigaPro, en un escenario que se pone cuesta arriba en la recta final del torneo.

Tras perder la segunda posición de la tabla la jornada anterior, los dirigidos por Ismael Rescalvo están negados a ceder puntos si el objetivo es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Luego de escaparse la victoria ante Universidad Católica (1-1) en Chillo Jijón, el Ídolo vuelve a Machala esta noche. Tiene 58 unidades en la tabla y su principal ‘amenaza’ es Liga de Quito, que aún le queda por disputar un partido diferido contra Independiente del Valle.

La frustración de los jugadores de Barcelona SC tras el empate ante Universidad Católica. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El conjunto amarillo es superado en la clasificación por los albos, quienes también buscan el cupo internacional. Por tal motivo, el futuro económico para la siguiente temporada está en juego.

Rescalvo no levanta al Ídolo. Por ahora no logra afianzar su idea en cancha y se traduce en los últimos resultados en la recta final de la competencia, donde solo salió victorioso en una ocasión, perdió dos y empató uno. Además, en este periodo le convirtieron siete goles y tan solo anotó dos.

Por el otro lado, el equipo del técnico Raúl Antuña llega golpeado. Sufrió un 4-0 contra Liga en el Rodrigo Paz Delgado y se frenó en sus aspiraciones de alcanzar las casillas clasificatorias a la Libertadores. En el puesto 5 del hexagonal, los machaleños solo obtuvieron un triunfo y el resto fueron derrotas.

El antecedente frente a Orense es a favor para Barcelona, tras el 2-0 en el Monumental en la fase inicial. No obstante, en casa de los bananeros no puede ganar desde 2023. Los toreros han caído dos años seguidos en el 9 de Mayo (3-2 y 3-1).

¿Cuándo y dónde ver el partido de Barcelona ante Orense?

El nuevo duelo en la capital orense, entre bananeros y toreros (18:00 de Ecuador) se podrá disfrutar por todos los hinchas en las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol. En esta ocasión, el partido no será transmitido por un canal de televisión abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

