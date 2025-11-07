Moisés Caicedo y Willian Pacho: La razón por la que están nominados al The Best 2025

El defensor y el volante trascendieron durante la temporada con sus equipos en Europa. Con estos jugadores competirán

Los ecuatorianos Moisés Caicedo (d) y Willian Pacho siguen destacando a nivel mundial con sus respectivos equipos.

Willian Pacho y Moisés Caicedo vuelven a poner la bandera tricolor en lo más alto del fútbol mundial. Ambos fueron nominados para integrar el 11 ideal del premio The Best 2025, en el que la FIFA reconoce a los jugadores más destacados de la temporada.

La histórica presencia de futbolistas ecuatorianos se da tras un año de sobresaliente rendimiento individual y colectivo, dentro del periodo evaluado por la FIFA entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Willian Pacho, la muralla en toda la campaña de Paris Saint-Germain

El zaguero esmeraldeño se consolidó como titular indiscutible del Paris Saint-Germain desde su llegada al club francés en septiembre de 2024. Bajo la dirección de Luis Enrique, disputó 57 partidos y fue pieza clave en la obtención de la Champions League, la Supercopa de Europa, la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia.

Además, Pacho destacó por su juego limpio: solo recibió dos tarjetas amarillas y una roja, esta última en la semifinal del Mundial de Clubes.

El defensor central comparte nominación con figuras como Pau Cubarsí (FC Barcelona), Rúben Dias (Manchester City), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG), su compañero en el club parisino.

Con PSG, Willian Pacho ganó la Champions League 2024/25. EFE

Moisés Caicedo, considerado el motor del medio campo de Chelsea

Por su parte, Moisés ratificó su liderazgo en el mediocampo del Chelsea. Bajo la conducción de Enzo Maresca, el santodomingueño participó en 50 encuentros, aportando con dos goles y seis asistencias.

Chelsea se llevó un millonario premio por ganar el Mundial de Clubes 2025. EFE

En varias ocasiones portó la banda de capitán de los blues y fue protagonista en la obtención de dos títulos: la Conference League y el Mundial de Clubes.

Caicedo figura en la lista de volantes centrales junto a estrellas como Jude Bellingham y Federico Valverde (Real Madrid), Pedri y Frenkie de Jong (FC Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Bernardo Silva (Manchester City) y su compañero Enzo Fernández (Chelsea), entre otros.

La FIFA abrió la votación en su portal web, donde los aficionados pueden participar registrándose con un correo electrónico y eligiendo a sus favoritos por posición.

