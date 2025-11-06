Pacho y Caicedo, nominados a premios The Best 2025: ¿Cómo votar por los ecuatorianos?

El defensor de Paris Saint Germain y el volante de Chelsea son protagonistas previo a la premiación. Conoce los detalles

Willian Pacho y Moisés Caicedo, tricolores que fueron nominados para estar en el 11 de The Best 2025 de la FIFA.

El fútbol ecuatoriano se posiciona en la élite mundial. La FIFA reveló la selecta lista de jugadores nominados para formar parte del The Best FIFA Men's 11 2025, y por primera vez, dos nombres de la Tri brillan con luz propia: Moisés Caicedo y Willian Pacho.

Niño Moi, pieza clave en el andamiaje del Chelsea en la Premier League, fue incluido en la categoría de volantes. Su presencia en la lista lo pone a la par de figuras mundiales de la talla de Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y su compañero de club, Enzo Fernández.

Por su parte, el talentoso zaguero Willian Pacho, quien defiende los colores del Paris Saint-Germain (PSG) en Francia, fue destacado en la terna de defensores. Su inclusión subraya el excelente nivel que ha mostrado como central de uno de los clubes más poderosos de Europa.

Moisés Caicedo fue el dueño del medio campo en el derbi entre Chelsea y Tottenham. CORTESÍA

La doble nominación de estos jóvenes talentos no es casual. Es la prueba fehaciente del gigantesco salto de calidad que ha dado el fútbol ecuatoriano en el escenario internacional. Ambos jugadores son pilares indiscutibles tanto en sus clubes de primera línea europea como en la selección ecuatoriana, siendo la cara de una generación que está marcando época.

¿Cómo votar por Pacho y Caicedo en el The Best 2025

La votación para elegir a los mejores once ya se encuentra activa en el portal oficial de la FIFA. Los aficionados de todo el mundo tienen en sus manos la oportunidad de apoyar a los representantes tricolores. Los jugadores que integren el equipo ideal serán anunciados durante la esperada gala de los Premios The Best 2025.

