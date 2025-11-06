Miguel Nazareno no ha sido el único: futbolistas ecuatorianos asesinados en 2025

Son varios los jugadores que han sido víctimas de la violencia en Ecuador. La situación se ha repetido en los últimos meses

El asesinato de Miguel Nazareno en la supuesta seguridad de su hogar se alza como el sombrío epílogo de una alarmante escalada de violencia que ha tomado como rehenes a las figuras del fútbol ecuatoriano. Lo que debería ser un deporte de pasión y competencia se ha convertido, en los últimos meses de 2025, en un espejo de la profunda y persistente crisis de inseguridad nacional.

Las canchas, los barrios y las propias viviendas de los futbolistas se han transformado en escenarios de crímenes violentos, dibujando un patrón aterrador que se extiende por la geografía ecuatoriana.

Otros futbolistas asesinados y víctimas de la violencia en Ecuador

16 de octubre, Portoviejo: El delantero Bryan ‘Cuco’ Angulo (Liga de Portoviejo) fue víctima de un ataque armado cerca del estadio Reales Tamarindos. Resultó herido de bala, aunque afortunadamente sobrevivió. Dos sospechosos fueron puestos bajo custodia.

19 de septiembre, Esmeraldas: La tranquilidad se rompió cuando Jonathan González, jugador del club 22 de Julio, fue brutalmente asesinado dentro de su propia residencia. El mismo incidente cobró la vida de otra persona que resultó gravemente herida.

10 al 12 de septiembre, Manta: Una ráfaga de violencia segó la vida de Maicol Valencia (Exapromo Costa FC). Días después, Leandro Yépez, también herido en el mismo suceso, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

7 de septiembre, Machala: Ariel Suárez (Orense SC) recibió un disparo en la cabeza en un intento de asalto que dejó a su pareja en estado crítico.

La muerte de Miguel Nazareno no es un hecho aislado, es la lamentable cúspide de esta ola. Su deceso en la quietud de su domicilio lanza un llamado de atención urgente e ineludible a toda la sociedad y a las autoridades.

El joven futbolista Wellington Miguel Nazareno perdió la vida en Guayaquil. cortesia

El gran desafío ya no es ganar campeonatos o asegurar fichajes; es garantizar la vida de una generación de deportistas que está siendo amenazada y diezmada por la violencia.

Mientras Ecuador se debate en la inseguridad, sus talentos deportivos se convierten en víctimas. La protección de estos jóvenes, símbolos de esperanza y disciplina, debe ser la máxima prioridad para restaurar la paz en el fútbol y en el país.

