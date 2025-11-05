Champions League | Chelsea igualó con Qarabag: ¿cómo le fue a Moisés Caicedo? (video)

El volante ecuatoriano tuvo que ingresar y ser parte de un resultado no tan conveniente contra un rival que pudo ganarlo

Moisés Caicedo no fue titular, pero disputó casi todo el compromiso del empate de Chelsea ante Qarabag en la Champions League.

Fue sorprendido, pero salvo el empate, al menos. Por la cuarta fecha de la fase de liguilla de Champions League, Chelsea fue frenado en sus aspiraciones de alcanzar los puestos de octavos de final en la visita a Qarabag Agdam, del fútbol de Azerbaiyán.

El técnico de los blues, Enzo Maresca, dispuso un equipo con variantes de los considerados titulares. El volante ecuatoriano Moisés Caicedo no estuvo dentro del once inicial. Sin embargo, le tocó ingresar de forma temprana al minuto 8 por la lesión de Roméo Lavia.

Todo iba a favor del conjunto inglés y se iba consolidando con el tanto de Estêvão Willian al superar el primer cuarto de hora (16’) del compromiso. El brasileño abrió el marcador luego de internarse desde el costado derecho y tras recibir la pelota de Andrey Santos.

Alejandro Garnacho salvó a Chelsea y puso el 2-2 ante Qarabag en Champions League. cortesia

Como un balde de agua fría les cayó a los londinenses la respuesta de los dueños de casa, al 29’ y posteriormente al 39’. El delantero Leandro Andrade consiguió el empate transitorio y Marko Jankovic selló la sorprendente remontada por medio de la vía del penal.

A pesar de que Caicedo estuvo activo en la recuperación de pelota, los blues no lograron convertir hasta el tiempo complementario. El argentino Alejandro Garnacho puso el 2-2 definitivo y salvó un punto en condición de visitante en la cuarta jornada de Champions.

Con este resultado, Chelsea de Niño Moi se quedó en la décima posición de la tabla, con 7 unidades. Si hubiera ganado, habría alcanzaba las últimas casillas de la zona de octavos de final.

¿Cuáles son los próximos rivales de Chelsea?

Los dirigidos por Maresca darán vuelta a la página a este empate y pensarán en los compromisos ante los Wolves y Burnley, los próximos 8 y 22 de noviembre en la Premier League. No obstante, luego se vendrá un cotejo de alto nivel en casa, Stamford Bridge: recibe a FC Barcelona en una nueva, pero compleja oportunidad de triunfar en Champions League, el martes 25 de este mes.

Resumen del partido Chelsea ante Qarabag en Champions League

