¿Quién era Miguel Nazareno, el joven jugador fallecido de Independiente?

El joven futbolista de Independiente Juniors habría sido víctima de la violencia. Se repite el luto en el fútbol nacional

El fútbol ecuatoriano se tiñe nuevamente de luto y dolorosa indignación. Miguel Nazareno, un talentoso futbolista de tan solo 16 años y miembro de las divisiones formativas de Independiente Juniors, fue víctima de la ola de inseguridad que azota a Guayaquil, perdiendo la vida y truncando una carrera que se anunciaba brillante.

La noticia, que conmocionó al ambiente deportivo desde la mañana del miércoles 5 de noviembre, fue confirmada horas después por el club matriz, Independiente del Valle, a través de un emotivo comunicado en sus plataformas digitales. La institución, reconocida por ser una cuna de talentos, expresó su "profundo pesar" por la partida de un integrante de su cantera.

"La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors. Se encontraba en su domicilio cuando fue víctima de la violencia que azota al país. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento", declaró el club en sus redes sociales.

El joven futbolista Wellington Miguel Nazareno perdió la vida en Guayaquil. cortesia

Extraoficialmente se conoció que el joven deportista estaba en su domicilio cuando fue alcanzado por una bala, tras un cruce de disparos en el exterior del lugar donde se encontraba. Hasta la realización de esta nota no se ratificó esta información por parte de las entidades oficiales.

Nazareno, que integraba la categoría Sub-17 del filial, era visto por el cuerpo técnico como uno de los valores emergentes del proyecto negriazul. Su temprana muerte no solo deja un vacío irremplazable en el vestuario de Independiente Juniors, sino que subraya la cruda realidad de un país donde el futuro de sus jóvenes promesas es violentamente arrebatado.

Otros jugadores que fueron víctimas de la violencia en 2025

El asesinato de Miguel Nazareno es la lamentable cúspide de una serie de ataques violentos que han golpeado al fútbol ecuatoriano en el último trimestre de 2025, transformando canchas y hogares en escenarios de riesgo. Esta cadena de eventos revela el grave y persistente problema de inseguridad nacional.

16 de octubre, Portoviejo: El delantero Bryan ‘Cuco’ Angulo (Liga de Portoviejo) resultó herido de bala cerca del estadio Reales Tamarindos. Dos personas fueron detenidas en conexión con el ataque.

19 de septiembre, Esmeraldas: Jonathan González, jugador de 22 de Julio, fue asesinado dentro de su propia vivienda. En el mismo hecho, otra persona resultó herida de gravedad y falleció.

10 al 12 de septiembre, Manta: Un ataque armado cobró la vida de Maicol Valencia (Exapromo Costa FC). Leandro Yépez, también víctima del suceso, murió días después debido a la gravedad de sus heridas.

17 de septiembre, Machala: El futbolista Ariel Suárez (Orense SC) recibió un disparo en la cabeza durante un intento de asalto. Su pareja quedó en estado crítico tras la agresión.

La muerte de Miguel Nazareno, en la tranquilidad de su hogar, es un llamado de atención urgente. La sociedad y las autoridades enfrentan el desafío de proteger a una generación de deportistas que, en lugar de preocuparse por ganar títulos, temen por sus propias vidas.

