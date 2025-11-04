Jeremy Arévalo a la Tri: ¿Es una verdadera opción para el DT Sebastián Beccacece?

Exjugadores opinan respecto a la posible llegada a la selección del joven delantero de Racing de Santander

Jeremy Arévalo, el ecuatoriano que destaca en la Segunda División de España con Racing de Satander.

Los 7 goles en 11 partidos en la Segunda División de España pusieron a Jeremy Arévalo en el ‘radar’ de la Tricolor y, aunque el técnico Sebastián Beccacece dijo conocerlo “muy bien”, su presencia en los próximos partidos amistosos es una posibilidad para medir a Canadá y Nueva Zelanda, el 13 y 18 de noviembre, en ese orden.

Esta alternativa despierta la atención de los exseleccionados Raúl Avilés y Kléber Fajardo, quienes coinciden en que “la falta fuerza ofensiva” obliga al entrenador a darle seguimiento a Arévalo, quien se puso la camiseta de Ecuador en el Sudamericano sub-20 realizado en Venezuela en febrero pasado.

A pesar que el técnico previamente manifestó estar “conforme con los que están”, en relación al llamado de nuevos centrodelanteros, no descartó al futbolista de Racing de Santander y lo distingue entre Daniel Valencia (Manta) y Byron Palacios (Universidad Católica), goleadores de la LigaPro con 18 y 17 tantos, respectivamente.

Sebastián Beccacece, un técnico defensivo en la Tri, según Raúl Avilés

“El esquema de Beccacece es excesivamente defensivo... Ofensivamente no sé qué le pueda agradar Arévalo al técnico, pero lo de este muchacho en Europa es extraordinario. Al parecer a Beccacece no le satisface lo que tenemos en el ámbito local”, explicó Avilés a EXPRESO.

Jeremy Arévalo (d) en el Sudamericano Sub-20 jugado en Venezuela en 2025. cortesia

“Creo que el DT debería de probar, cosa que le cuesta porque a veces lleva (a las convocatorias) delanteros y no los hace jugar. Cuando no está Enner (Valencia), él pone carrileros, pero no son atacantes de punta”, agregó.

La Turbina, como también es conocido, dijo que “es complicado entender lo que el estratega quiere demostrar futbolísticamente” y que “no se pierde nada dándole esa opción” a Arévalo.

Avilés criticó a Beccacece porque “es un técnico que se cuida que no le hagan goles, pero no le hace un mayor daño a los rivales”.

“Puede tener los mejores delanteros, pero su esquema defensivo hace que tengan poco protagonismo”, opinó.

Por otro lado, Fajardo expresó que Beccacece debe realizar un “análisis de los jugadores que están destacando y que son convocables”. Considera que el hecho de estar en buen momento goleador produce “la presión mediática” y “la reacción del técnico”.

Fajardo cree que “va a ser difícil” que Arévalo se meta en la lista mundialista el próximo año. También afirmó que más allá de sus buenas estadísticas “hay que revisar y darle seguimiento a todos los partidos que jugó”.

El exjugador de Emelec que ahora comenta en JC Radio, explicó que la Tri tiene un déficit futbolístico, tras los recientes amistosos: “Después de ver los partidos contra Estados Unidos y México creo que la selección involucionó porque nos quedamos con la imagen frente a Brasil y Argentina acá (en las eliminatorias sudamericanas)”.

Por esta razón, Fajardo aseveró que el entrenador debe “buscar la fórmula para hacer goles porque esta selección no los tiene”.

¿Cuándo será la convocatoria de la Tri para los amistosos?

El seleccionado tricolor anticipó actividades de microciclo en Quito, bajo la supervisión del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece. Él estaría revelando la próxima convocatoria el próximo sábado 8 de noviembre por medio de las redes sociales de la Tri (@laTri), pero aún hasta el cierre de esta edición se desconoce la hora.

