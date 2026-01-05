Expreso
Valentina D Abreu
Valentina D' Abreu, la actriz venezolana vivió una temporada en Ecuador.Instagram

Valentina D’Abreu: "Sentimos en el pecho la ilusión de reconstruir nuestro país"

La Chama, como se conoce a la actriz venezolana, creció escuchando que algún día su nación sería libre

La actriz venezolana Valentina D’Abreu, conocida como La Chama, tras formar parte de producciones de Ecuavisa, como la serie Tres Familias, decidió apostar por un nuevo reto profesional e ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, del que se graduó en diciembre.

En lo personal, la veinteañera también ha sido una voz sensible y emotiva al hablar de su país natal. En una reflexión expresó que toda su vida había conocido un solo gobierno en Venezuela, marcada por “escasez, miedo, despedidas, resistencia y muerte”.

Carlos José Matamoros.

Carlos José Matamoros: “No siento que esté por llegar a los 50”

Leer más

Ha sido una generación “que creció escuchando que algún día Venezuela sería libre y de cómo, con los recientes acontecimientos, renace la esperanza. Hoy lloramos, pero no de miedo: lloramos de esperanza. Sentimos en el pecho la ilusión de reconstruir nuestro país, de volver a soñar con calles llenas de alegría, familias juntas, reencuentros, democracia y justicia para todos”.

Graduada en el CEA de Televisa

En el plano profesional, su paso por México no fue fácil. A pesar de ya tener una carrera en Ecuador, Valentina decidió emigrar y empezar de cero. “Exigirme más de lo que creía posible, enfrentar mis inseguridades y volver a ser alumna no fue sencillo”, confesó. 

Durante el proceso vivió momentos duros: soledad, lágrimas, una fractura e incluso un accidente con una bicicleta. “Hubo días en los que pensé que no iba a poder, pero aquí estoy, en contra de todo pronóstico, graduada del CEA”.

