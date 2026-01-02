Carlos José Matamoros: “No siento que esté por llegar a los 50”

El presentador de Combate cumplirá medio siglo de vida en 2026. Considera que ha madurado

El año pasado fue movido para Carlos José Matamoros: regresó a Combate y, por quinta vez, dio el ‘sí acepto’. Pero el 2026 será igual de intenso. El presentador tiene previsto seguir en el reality de competencia de RTS, disfrutar de una romántica luna de miel con su esposa Diana Carrera por Europa y, además, celebrar la llegada al medio siglo de vida.

¿Qué le dejó el 2025?

Fue un año maravilloso, de mil maneras. Hay que reconocer que he madurado mucho. Viví muchas decepciones durante mi carrera. Trabajé en Canal Uno, Gamavisión y Oromar TV. En el tercero de los canales mencionados no me deben dinero, a diferencia de los otros. Sin embargo, por otras situaciones decidí hacerme a un lado. Llevo 26 años en televisión. Fue Niurka Moncayo quien me metió en este mundo. A mi mamá, Elizabeth, no le agradaba porque decía que era un ambiente muy perverso. Viví decepción tras decepción y finalmente volví a RTS.

Luna de miel en Portugal

¿Qué espera del 2026?

Espero irme de luna de miel. El viaje está planificado para marzo. Quiero conocer Portugal. Como mi esposa es ciudadana alemana, aprovecharé para ir a otros lugares. Mi sueño es ir a París, nunca he estado. Portugal es la tierra de Cristiano Ronaldo. He visto fotos, me parece hermoso y tengo amigos que son de allá. Antes estuve en India y Turquía. Diana tiene 37 años, es una mujer establecida y segura. Yo soy un hombre que siempre espera que la vida y Dios me sorprendan. No planifico demasiado.

Su esposa es residente alemana. ¿Va a ir y venir?

Mientras yo tenga trabajo en Ecuador, permaneceré en mi tierra. No planeo irme. Hay una paga decente, en un canal que sí paga.

Con usted nunca se sabe. ¿El quinto matrimonio será el último?

Es mi último matrimonio. Si llegara a ocurrir algo, no me caso más.

¿Qué significó volver a Combate?

Fue una de las experiencias más gratificantes. Soy consciente de mis errores. Creo que soy una persona respetuosa y afectuosa con la gente que quiero y amo. Generalmente me considero una buena persona, aunque tengo un carácter fuerte. Ese temperamento me ha pasado factura. La primera vez que me fui de RTS lo hice porque no me quisieron dar licencia para participar como aspirante a la Asamblea. Me marché enfadado, esa es la verdad.

La temporada terminó, pero usted seguirá, seguramente.

Todavía no sabemos cuándo volveremos. Sin embargo, lo que nos han comunicado es que el tiempo de pausa será más corto. En otras ocasiones las vacaciones han sido de aproximadamente tres meses, pero esta vez será menos tiempo.

Por primera vez recibió un premio ITV como mejor animador de programa concurso. ¿Se lo esperaba?

La verdad es que no me lo esperaba. Es el único (premio) ITV, debí haberme llevado muchos más (risas). Nunca he sido una persona a la que le importen los premios, pero este es especial porque me lo dan por Combate, por estar en RTS, que es el canal donde más tiempo he trabajado. Esta es la cuarta vez que estoy en esa empresa televisiva.

"Yo me acoplé a Emiliana"

Dice que el 2025 fue un año maravilloso. Daniel Olvera

A pesar de que son de diferentes generaciones, usted y Emiliana Valdez lograron acoplarse…

Un año antes de volver a Combate comenté que me gustaría trabajar con Emiliana Valdez y Virginia Limongi, porque considero que son mujeres de la nueva generación con proyección y que se convertirán en figuras. Son las nuevas Mariela Viteri y Marián Sabaté. Yo me acoplé a Emiliana porque ella es el talento nuevo y yo soy un talento con recorrido.

Por la intensa vida amorosa de Marián Sabaté, no creo que les agrade esa comparación.

(Risas) Me refiero a lo profesional, a la proyección y a la relevancia que tuvieron Mariela y Marián. Cuando entré a la televisión eran dos mujeres importantes y lo siguen siendo.

¿La gente con experiencia ya tiene sus mañas y seguramente usted las tiene?

Eso es normal. Hay una frase atribuida a Charles Darwin que dice que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Doy fe de eso. Tengo la capacidad de adaptarme a lo nuevo y nunca le digo no a los cambios. Seguramente ella también ha recogido algo de mí.

A Emiliana Valdez le llamó la atención que usted no roba pantalla, como lo hace la mayoría.

No puedo hacer eso. Cuando estuve en Soy el mejor con Gabriela Pazmiño de Bucaram, se creyó que ella era así. En realidad, lo que se veía era su energía, su intensidad. Yo no quiero brillar solo, quiero deslumbrar, y para eso quienes están a mi alrededor también deben brillar. No habría brillado si no hubiese estado junto a Doménica Saporitti, Karin Barreiro y ahora Emiliana.

50 a´ños bien vividos

En este 2026 cumplirá 50 años de vida. No es cualquier cosa.

No se arrepiente de sus decisiones. Daniel Olvera

Estoy agradecido con Dios porque gozo de buena salud. En ocasiones me excedo con la comida, o cuando me estreso se me presentan problemas de presión, pero son leves. Dios me ha premiado con un trabajo que no me genera estrés. Al contrario, me ayuda a liberar tensiones.

¿Han sido bien vividos?

Súper bien vividos. Generalmente un hombre madura a los 30. Yo he madurado casi a los 50 (risas). Todavía no los cumplo. Nací en junio. Siento que es un cambio de etapa. Después de no haber tenido el mejor comportamiento (fui mujeriego y viví excesos), entendí que dejé muchas veces que mi genio me controle, y eso me hacía débil. Una persona de carácter fuerte es la que controla sus emociones. Hoy estoy cambiado para bien y soy muy cercano a Dios.

Cuando la juventud empieza a alejarse, ¿existe temor a envejecer?

No siento que esté por llegar a los 50. No tengo miedo de envejecer ni de morir. Siempre he pensado que cuando las personas temen al paso del tiempo o a la muerte, es porque no han vivido. Yo he vivido: he compartido con mujeres hermosas, he viajado y he disfrutado de mis triunfos.

¿Existen arrepentimientos?

Asumo mis errores, porque me han llevado a donde estoy. He hecho lo que he querido. Desde que tengo uso de razón he buscado mi satisfacción y lo he hecho de la manera que he decidido.

¿Ha considerado volver a ser padre, tomando en cuenta que su esposa es joven?

Si Dios lo dispone, podría ser, pero por ahora deseo disfrutar de mi esposa. Soy padre de María Gabriela, que cumplirá 30 años en febrero, y de Carlos José, que va para los 21. Además, Alexia, la hija de Diana, tiene 11 años. Más adelante, quizá, buscaré la residencia alemana.

