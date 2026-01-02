La Flaca Guerrero: "Mi resolución para este nuevo año es no volver a ingerir alcohol"

Tras su cáncer, la deportista afirmó que la vida es frágil y sagrada, y merece ser cuidada con amor

Para María Teresa Guerrero, el 2025 fue un año complejo en materia de salud. El 2026 lo recibió con esperanza y fe, y con una decisión personal que marcó el inicio de una nueva etapa.

“El 31 lo pasé increíble, rodeada de mis amigos de Texas, en Starbase, celebrando la vida. Quería compartir algo muy personal: mi resolución para este nuevo año es no volver a ingerir alcohol.

Durante mi proceso no tomé ni una sola gota y, en ese silencio, entendí algo profundo: la vida es frágil y sagrada, y merece ser cuidada con amor. Antes, como muchos, normalizaba el alcohol: el vinito diario, el brindis constante, el ‘no pasa nada’. Hasta que el cáncer me miró de frente y me enseñó que estar viva no es algo garantizado, es un regalo.

Tomó una decisión

Este año decido honrar ese regalo. Decido no volver a normalizar el alcohol. Si me ven con una cerveza, será sin alcohol, pero sobre todo será con conciencia. No es una decisión fácil en una sociedad donde hay presión por beber, donde parece que si no tomas no eres divertida, donde incluso yo lo creí por años.

Es una declaración de gratitud: gratitud por estar viva, por poder elegir con conciencia. Así terminé mi 31: en la playa, con la gente que amo, con el corazón lleno y la fe intacta”.

