Los looks que dominaron la alfombra de los Critics Choice Awards 2026

La gala no solo encendió la crítica cinematográfica, también puso en foco los atuendos de celebridades y prendas de diseñador

Kate Hudson luciendo su escote mariposa después de entregarle la estatuilla a Mejor Actor a Timothée Chalamet, por su papel en 'Marty Supreme'.

Los Critics Choice Awards no solo se consolidaron como una gala dedicada a la crítica cinematográfica y al reconocimiento de diversas categorías, sino que también abrieron paso a la apreciación de los atuendos que deslumbraron en la alfombra del Barker Hangar.

El 4 de enero de 2026, en en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, cientos de celebridades se dieron cita luciendo atuendos provocadores, originales y cargados de personalidad. Mientras las películas nominadas acaparaban la atención, el estilo particular de las estrellas también se robó las miradas durante el evento.

Creaciones especiales de las grandes casas de moda desfilaron por los pasillos del aeropuerto de Santa Mónica. Desde la sutileza de Rhea Seehorn hasta la sensualidad de Kylie Jenner, EXPRESIONES recopila los looks que destacaron en esta exclusiva celebración.

Sobriedad y elegancia en la gala

Amanda Seyfried encabeza la lista. La protagonista de La asistenta, película que debutó el 1 de enero en salas españolas, lució un diseño de Valentino: un corpiño de terciopelo negro con un delicado detalle de lazada rosa sobre el abdomen, acompañado de una sedosa falda blanca que rozaba el suelo. El look se completó con una joya plateada al cuello y pendientes a juego.

Mia Goth, actriz de 'Frankenstein'. Hola!

Le sigue Mia Goth, actriz de Frankenstein, quien encarnó la sobriedad con un vestido sencillo y sofisticado de satén en tonos crema y gris, firmado por Dior.

Sin tirantes y perfectamente ajustado a su esbelta silueta, la prenda se complementó con un moño alto y sutiles joyas de diamantes en orejas y dedos, prescindiendo de accesorios en el cuello.

Por su parte, Rhea Seehorn, galardonada como Mejor Actriz de Serie por su papel en Pluribus, apostó por un vestido negro de crepé de seda de Louis Vuitton, con hombros realzados, acompañado de pendientes, anillos y un fino brazalete.

Cierra este apartado Kaley Cuoco, ex actriz de reparto de The Big Bang Theory, quien eligió joyas de Pomellato: collar Catene en oro rosa con diamantes, pendientes y anillo de la colección Nudo, combinadas con un traje de blazer negro y pantalón satinado a juego.

Prendas que desbordaron sensualidad

La corona de la sensualidad se la lleva Kylie Jenner. Aunque no figuró entre las nominadas ni ganadoras de la noche, su pareja, Timothée Chalamet, sí lo estuvo. La fundadora de Kylie Cosmetics se convirtió en una de las grandes protagonistas al lucir una creación vintage de Versace, adquirida, según Hola!, en la tienda Tab Vintage.

Kate Hudson también fue una de las grandes sensaciones de la noche. La rubia lució un coqueto vestido corto y asimétrico, con escote mariposa y drapeado.

Acompañó su look con unos acertados elegantes tacones negros de punta, muy de moda hoy en día, y medias de nylon del mismo tono, lo que le dio un toque misterioso y sensual.

Según ha trascendido, la pieza pertenece a la colección Primavera/Verano 2026 de Stella McCartney.

Sin duda, Hudson protagonizó uno de los looks más comentados de la velada en la que el glamour, la elegancia y el talento se hicieron presentes.

La entrega del premio a Timothée Chalamet fue el momento ideal para que la actriz de 46 años deslumbrara con una prenda cuya cola rozaba el suelo.

Otra de las figuras captadas por los flashes fue Odessa A’Zion, quien apostó por un vestido maximalista de inspiración setentera, bordado con cientos de lentejuelas plateadas y firmado por Ott Dubai.

La coprotagonista de Marty Supreme destacó además por el pronunciado escote con abertura central, que dejó al descubierto su figura.

Si de mostrar piel se trata, Elle Fanning fue la gran estrella. Aclamada por su reciente papel en Valor Sentimental, la actriz estadounidense también quiso brillar en el terreno de la moda.

Eligió un sensual y fluido diseño en lamé dorado, con profundo escote, perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2003 de Ralph Lauren, complementado con joyas de Cartier.

Elle Fanning deslumbró con su traje en los Critics Choice Awards 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Lo más original de la noche

Teyana Taylor, se lleva este título. Se inspiró en la sastrería de los años 80 con un look de Saint Laurent. El conjunto se complementó con una estola de pelo negro, guantes de cuero y corbata de seda, distinguiendo a la actriz de Una batalla tras otra del resto de asistentes.

Como salida de un cuadro griego, la silueta escultórica de Erin Doherty destacó con un vestido hecho a medida por Louis Vuitton. La actriz británica lució esta pieza al recibir el galardón por su interpretación en la serie Adolescencia.

Erin Doherty, Teyana Taylor y Ariana Grande en la gala de los Critics Choice Awards. Hola!

Finalmente, Ariana Grande, aferrada a su papel de Glinda en la saga Wicked, vistió un look a medida de Alberta Ferretti en color rosa pastel, confeccionado en tul plumetti blanco y decorado con cristales de Swarovski.

